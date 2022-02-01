سيـــاســة

أمريكا تغلق كافة السجون مؤقتًا بسبب مشاجرة بين السجناء بتكساس

بعد مقتل شخصين وإصابة 4 نزلاء
المال - خاص 11:31 ص, الثلاثاء, 1 فبراير 22 11:31 ص, الثلاثاء, 1 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تسبب اشتباك عنيف في أحد السجون الفيدرالية بولاية تكساس الأمريكية إلى أن قررت هيئة السجون الإغلاق المؤقت لجميع السجون في البلاد.

وقال المتحدث باسم هيئة السجون الأمريكية إيميري نيلسون إن الهيئة تقوم بتأمين منشآتها كإجراء مؤقت من أجل ضمان استتباب النظام، وهو إجراء قصير الأجل.

وأشارت إدارة السجن -في بيان- إلى أن عددا من السجناء كانوا قد تشاجروا في سجن بومونت في تكساس، ونُقل أربعة منهم إلى المستشفى على إثر ذلك، كما قُتل شخصان بعد نقلهم للرعاية الطبية.

اقرأ أيضا  غرامة 500 جنيه حال انقطاع الطفل عن الدراسة.. أهم تعديلات قانون التعليم

يُذكر أن سجن بومونت هو من السجون الأكثر تأمينا، ويضم 1372 سجينا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

خلال زيارة تميم لواشنطن .. بايدن يمنح قطر صفة «حليف رئيسي من خارج الناتو»

أحمد فراج 11:44 ص, الثلاثاء, 1 فبراير 22

السيسي يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية تجربة مصر الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية

المال - خاص 1:24 ص, الثلاثاء, 1 فبراير 22

الخارجية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي لصاروخ باليستي باتجاه الإمارات اليوم

سمر السيد 11:00 م, الأثنين, 31 يناير 22

الجزئر: القمة العربية قبل نهاية العام والموعد النهائي سيعلن في مارس

المال - خاص 10:43 م, الأثنين, 31 يناير 22

عضو مجلس الشيوخ يتقدم باقتراح إنشاء كوبرى على النيل في مغاغة

ياسمين فواز 10:37 م, الأثنين, 31 يناير 22

جنايات أمن الدولة: النطق بالحكم على متهم بـ«مذبحة كرداسة» 9 فبراير

المال - خاص 7:35 م, الأثنين, 31 يناير 22