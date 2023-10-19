أمريكا تعلن تخفيف العقوبات المفروضة على على قطاع النفط الفنزويلي

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخفيف جانب كبير من العقوبات المفروض على قطاع النفط والغاز في فنزويلا، بعد اتفاق توصلت إليه الحكومة الفنزويلية والمعارضة بشأن انتخابات 2024، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان: “بعد هذه التطورات الديمقراطية، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تراخيص عامة تسمح بمعاملات تتعلق بقطاع النفط والغاز وقطاع الذهب في فنزويلا، فضلًا عن إلغاء الحظر المفروض على السوق الثانوية”.

وحذّرت الوزارة من أنها على استعداد لتعديل أو إلغاء التراخيص في أي وقت إذا لم يلتزم ممثلو الرئيس نيكولاس مادورو بما اتفقوا عليه مع المعارضة.

تأتي التحركات الأمريكية بعد أشهر من المفاوضات التي ضغطت فيها واشنطن على كراكاس لاتخاذ إجراءات ملموسة تمهيدا لإجراء انتخابات ديمقراطية، مقابل رفع بعض وليس كل العقوبات الصارمة المفروضة منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.