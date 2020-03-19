أمريكا تشتري 30 مليون برميل نفط لدعم مخزوناتها

قالت وزارة الطاقة الأمريكية، الخميس، إنها ستشتري ما يصل إلى 30 مليون برميل من النفط الخام لاحتياطي البترول الاستراتيجي بنهاية يونيو.

وأوضحت أن الشراء خطوة أولى نحو إنفاذ توجيه الرئيس دونالد ترامب بملء مخزون الطوارئ لمساعدة منتجي الخام المحليين.

وتبلغ الطاقة المتاحة للاحتياطي، المقام في تجاويف أرضية طبيعية على سواحل تكساس ولويزيانا، 77 مليون برميل.

وقالت وزارة الطاقة إن الشراء الأول البالغ 30 مليون برميل سيكون لنفط من الخام منخفض الكبريت وعاليه، وسيتركز على الشراء من منتجين صغار ومتوسطين.

وقال محللون لدى كليرفيو إنرجي بارتنرز في مذكرة للعملاء إن الوزارة “يبدو أنها تمهد عدة مسارات لإعمال توجيه الرئيس ترامب بملء احتياطي البترول الاستراتيجي… نرى إجراء اليوم خطوة ضرورية نحو ملء احتياطي البترول، لكنه ليس كافيا في حد ذاته.”

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين على قناة فوكس بيزنس إنه سيحث ترامب على الاستفادة من انخفاض أسعار النفط ومطالبة الكونجرس بما بين 10 مليارات و20 مليار دولار لملء احتياطيات البترول الاستراتيجية على المدى الطويل. وقال منوتشين “يجب علينا ملء الاحتياطي على مدار السنوات العشر المقبلة.”

وستشتري الوزارة ما يصل إلى 11.3 مليون برميل من الخام منخفض الكبريت، وما يصل إلى 18.7 مليون برميل من الخام عالي الكبريت. وقالت إن تاريخ التسليم بين أول مايو و30 يونيو ، على أن يستمر تقديم العروض حتى 26 مارس .

وقالت وزارة الطاقة إن الاحتياطي يمكنه استقبال 685 ألف برميل يوميا من الخام.