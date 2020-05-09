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أمريكا تسمح بتوزيع 607 آلاف جرعة «ريمديسيفير» المخصص لعلاج كورونا

كانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية منحت شركة موافقة طارئة على استخدام العقار، ما مهد الطريق لتوزيعه على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
المال - خاص 10:30 م, السبت, 9 مايو 20 10:30 م, السبت, 9 مايو 20

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قالت وزارة الصحة الأمريكية إنها ستسمح لوزارات الصحة في الولايات بتوزيع عقار “ريمديسيفير” الذي تنتجه شركة “جلياد ساينسيز” لعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا ، بحسب روسيا اليوم.

وتعهدت الشركة بتوفير زهاء 607 آلاف جرعة من العلاج خلال الأسابيع الستة المقبلة في الولايات المتحدة. وقالت الوزارة إنها ستتولى توزيع الجرعات على المستشفيات.

وأظهر العقار نتائج واعدة في مساعدة المصابين بكورونا.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية منحت الشركة موافقة طارئة على استخدام العقار، ما مهد الطريق لتوزيعه على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن العقار يساعد المرضى على التعافي في فترات أقل مقارنة مع عقاقير أخرى.

ويتوقع أن تصل أرباح الشركة الأمريكية من وراء دواء “ريمديسيفير” إلى ما يزيد عن مليار دولار في السنة الواحدة، حسب موقع ديلي ميل البريطانية

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بقلم المال - خاص

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