أمريكا تسحب الموظفين من سفارتها في كوبا

بي بي سي تعتزم الولايات المتحدة سحب معظم العاملين بسفارتها في كوبا بعد تعرض بعضهم لأضرار صحية جراء "هجمات صوتية"، بحسب تقارير إعلامية أمريكية.ونقلت التقارير عن مسئول أمريكي رفيع قوله إن واشنطن ستسحب نحو 60% من العاملين في السفارة جراء تلك الهجمات على دبلوماسييها.وتقول مصادر إن واشنطن حذرت

بي بي سي



تعتزم الولايات المتحدة سحب معظم العاملين بسفارتها في كوبا بعد تعرض بعضهم لأضرار صحية جراء “هجمات صوتية”، بحسب تقارير إعلامية أمريكية.

ونقلت التقارير عن مسئول أمريكي رفيع قوله إن واشنطن ستسحب نحو 60% من العاملين في السفارة جراء تلك الهجمات على دبلوماسييها.

وتقول مصادر إن واشنطن حذرت الرعايا الأمريكيين من زيارة كوبا؛ لأن بعض الهجمات وقعت في الفنادق أيضًا.

وأفاد أكثر من 20 دبلوماسيًّا أمريكيًّا من العاملين في كوبا بتعرضهم لمشكلات صحية.

وتنفي كوبا أي ضلوع لها في مثل هذه الهجمات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الأسبوع الماضي، إنه يجري تقييم النظر في أمر إغلاق السفارة بهافانا من عدمه.

ويعاني الدبلوماسيون حالات تتراوح بين إصابات دماغية متوسطة وفقدان سمع دائم، إلى أعراض كفقدان التوازن، وصداع حاد.

ونقلت تقارير عن مسئولين أمريكيين قولهم إن واشنطن أمرت كل العاملين غير الأساسيين في كادر سفارتها بهافانا، بالمغادرة مع عوائلهم، وسيبقى “كادر الطوارئ” فقط.

وقالوا أيضًا إن الولايات المتحدة علقت إصدار تأشيرات الدخول في كوبا وإن هذه الخطوات ستستمر حتى تؤكد كوبا ضمان سلامة الدبلوماسيين الأمريكيين على أراضيها.

ورغم التحريات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والشرطة الكندية والسلطات الكوبية، فليس ثمة حتى الآن تفسير كامل لسبب هذه الحوادث المستمرة منذ أواخر عام 2016.