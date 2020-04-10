أمريكا تسجل 3 آلاف وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

صعدت الولايات المتحدة للمركز الثانى بعدد الوفيات و الأول فى الإصابات من فيروس كورونا بقائمة ال 15 الكبار على العالم

قفز عدد الوفيات فى الولايات المتحدة بأكثر من 3 آلاف ضحية، من 14.8 ألف أمس إلى أكثر من 17.9 ألف أمريكى اليوم الجمعة، مع ارتفاع عدد الإصابات من 432.4 ألف إلى 475.7 ألف حالة عدوى من فيروس كورونا الذى اجتاح الولايات المتحدة منذ مارس الماضى، لتصعد للمركز الثانى بعدد الوفيات والأول فى الإصابات بقائمة الـ15 الكبار على العالم فى التعرض لهذا الوباء الذى انتشر فى 214 دولة.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة أكثر من 100 ألف و300 شخصا بالعالم وإصابة ما يزيد على مليون و652 ألف حالة.

ورغم أن فيروس كورونا ظهر فى مدينة ووهان الصينية منذ أواخر ديسمبر الماضى فإنه انتشر فى العالم بآخر يناير.

ولم تعلن منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا بات وباء عالميا إلا فى 11 مارس الماضى لتزايد انتشاره فى أوروبا.

الصين تمكنت من احتواء وباء فيروس كورونا بغلق المدن والحدود

واستطاعت الصين احتواء الوباء بأن أغلقت المدن والحدود والمتاجر المصانع والأسواق المالية والشركات وحظرت الرحلات الجوية من وإلى الصين.

ومازالت إيطاليا تتصدر دول العالم فى عدد الوفيات التى تجاوزت 18.8 ألف، ولكن الإصابات بلغت 147.6 ألف حالة.

وبعدها الولايات المتحدة، ثم أسبانيا التى زادت الإصابات فيها على 157 ألف، بينما الوفيات وصلت إلى 15.9 ألف حالة.

وجاءت فرنسا بالمركز الرابع بوفاة 12.2 ألف وإصابة 118.8 ألف، وبعدها بريطانيا بحوالى 9 آلاف ووفاة 71 ألف إصابة.

وقفزت إيران لأول مرة للمركز السادس مع ارتفاع عدد الوفيات فيها إلى 4.2 ألف والإصابات تجاوزت 78 ألف حالة.

ورغم أن فيروس كورونا ظهر أصلا بالصين إلا أن الوفيات بلغت 8 آلاف حالة والإصابات حوالى 82 ألف حالة.

واحتلت بلجيكا المركز الثامن بحوالى 3 آلاف وفاة و26.7 ألف إصابة فألمانيا بحوالى 2.6 ألف و 119.6 ألف على الترتيب.

وظهرت هولندا بالمركز العاشر لوفاة 2.5 ألف وإصابة 23.2 ألف حالة ثم تركيا بحوالى1010 و 47 ألف على التوالى.

وجاءت سويسرا بالمركز 12 بوفاة 1001 و إصابة 24.5 ألف حالة ثم البرازيل بأكثر من 970 وفاة و 18.4 ألف إصابة.

قائمة ال 15 الكبار فى عدد الوفيات من فيروس كورونا

واحتلت السويد وكندا المركزين 14 و 15 مع وفاة 870 و 532 شخصا و إصابة 9.7 ألف 21.2 ألف حالة على الترتيب.