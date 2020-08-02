أمريكا تسجل 1200 وفاة ونحو 60 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية إن الولايات المتحدة سجلت لليوم السادس على التوالي أكثر من ألف وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة. وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن…

قالت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية إن الولايات المتحدة سجلت لليوم السادس على التوالي أكثر من ألف وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس السبت بواقع 1133 حالة وفاة جديدة (مقابل 1259 وفاة الجمعة و1233 وفاة الخميس و1403 وفيات الأربعاء و1244 وفاة الثلاثاء و1076 وفاة الاثنين).

في الوقت نفسه، شهدت حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في الولايات المتحدة خلال يوم أمس، حسب بيانات الجامعة، انخفاضا ملموسا مقارنة مع اليوم السابق (58406 إصابات جديدة السبت مقابل 67023 إصابة الجمعة).

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، بناء على إحصاءات الجامعة، 4620502 إصابة مؤكدة لـ”كوفيد-19″، منها 154449 حالة وفاة و1461885 حالة شفاء، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وعاودت وتيرة تفشي كورونا في الولايات المتحدة الارتفاع في الأسابيع الماضية مع رصد عدد من الولايات ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق في حصيلة الوفيات والإصابات بالوباء في الأيام الأخيرة، وذلك على خلفية استمرار الخلافات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والسلطات المحلية في بعض الولايات بشأن كيفية التعامل مع الجائحة.