أمريكا تسجل زيادة فى الإصابة بفيروس كورونا.. ومخاوف من موجة ثانية

وسجلت تكساس زيادة قياسية في أعداد المصابين داخل المستشفيات لليوم الثالث على التوالي، وقال رئيس بلدية هيوستون إن المدينة على استعداد لتحويل ملعب كرة القدم بها إلى مستشفى ميداني إن استدعى الأمر، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

تواصل نحو عشر ولايات أمريكية منها تكساس وأريزونا جهودها لمواجهة زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ممن تستدعي حالتهم العلاج بالمستشفيات، على نحو يؤجج المخاوف من أن تفجّر إعادة فتح اقتصاد البلاد موجة عدوى ثانية.

وهوت الأسهم العالمية عند الإغلاق أمس الخميس وسط مخاوف من عودة انتشار الوباء، علما بأن المرة السابقة التي هبط فيها مؤشر “ستاندرد أند بورز 500″ و”داو جونز” بهذا القدر في يوم واحد كانت في مارس، عندما بدأت حالات الكورونا بالولايات المتحدة في الزيادة.

ويعكس الارتفاع الأخير في عدد الحالات في ما يقرب من عشر ولايات، في جانب منه، زيادة في الفحوص والاختبارات، لكن كثيرا من تلك الولايات تشهد أيضا ارتفاعا في أعداد المصابين بالمستشفيات التي بدأ بعضها يواجه أزمة في الأسرّة بوحدات الرعاية المركزة.

وسجلت تكساس زيادة قياسية في أعداد المصابين داخل المستشفيات لليوم الثالث على التوالي، وقال رئيس بلدية هيوستون إن المدينة على استعداد لتحويل ملعب كرة القدم بها إلى مستشفى ميداني إن استدعى الأمر، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وفي نورث كارولاينا، لم يعد متاحا سوى 13% فقط من أسرّة الرعاية المركزة في الولاية نظرا لحالات الإصابة الحادة بمرض (كوفيد-19 ) الناجم عن الفيروس.

وشهدت أريزونا عددا قياسيا من مرضى الكورونا داخل المستشفيات، إذ بلغ العدد 1291 حالة.