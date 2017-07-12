أمريكا ترفع حظر الإلكترونيات عن رحلات مصر للطيران

وكالاتأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن رفع حظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية داخل مقصورة الركاب، عن رحلات شركة مصر للطيران المتجهة للولايات المتحدة، وفقًا لرويترز.كانت مصر للطيران قد أعلنت على "تويتر"، الأربعاء، رفع الحظر عن رحلاتها من القاهرة إلى نيويور

وكالات

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن رفع حظر حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية داخل مقصورة الركاب، عن رحلات شركة مصر للطيران المتجهة للولايات المتحدة، وفقًا لرويترز.

كانت مصر للطيران قد أعلنت على “تويتر”، الأربعاء، رفع الحظر عن رحلاتها من القاهرة إلى نيويورك، لكنها أوضحت أنها لا تزال قائمة بالنسبة لرحلاتها إلى لندن.

والأحد الماضي، أعلنت الخطوط الجوية الأردنية أن الحظر الأميركي رفع عنها، وسبقتها في ذلك مجموعتا “طيران الإمارات” و”الاتحاد للطيران” في دولة الإمارات، وشركتا الخطوط القطرية والتركية.

وحظرت السلطات الأمريكية في 25 مارس، حمل أجهزة إلكترونية أكبر من الهاتف المحمول في مقصورات الركاب بالرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة، من عشرة مطارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.