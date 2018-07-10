أمريكا ترفع توقعات إنتاجها النفطي في 2019

رويترزقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 11.80 مليون برميل يومياً في عام 2019، بزيادة قدرها 40 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة.وأوضحت الإدارة، في تقرير شهري -اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يصل حجم إنتاج الخام ال

رويترز

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 11.80 مليون برميل يومياً في عام 2019، بزيادة قدرها 40 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة.

وأوضحت الإدارة، في تقرير شهري -اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يصل حجم إنتاج الخام الأمريكي هذا العام إلى 10.79 مليون برميل يومياً دون تغير يذكر عن توقعات الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي حجم الطلب على الخام في الولايات المتحدة إلى 20.35 مليون برميل يومياً هذا العام، بانخفاض قدره 60 ألف برميل يوميًا عن التوقعات السابقة.