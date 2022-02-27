سيـــاســة

أمريكا ترد على تهديد بوتين باستخدام السلاح النووي

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر قيادته العسكرية بوضع قوات الردع الروسية وذلك في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى
أيمن عزام 7:18 م, الأحد, 27 فبراير 22 7:18 م, الأحد, 27 فبراير 22

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قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الأحد، إن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع الروسية التي تشمل أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى يعد تصعيداً غير مقبول.

وقالت في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، رداً على تصريح بوتين، إن «هذا يعني أن الرئيس بوتين يواصل تصعيد هذه الحرب بطريقة غير مقبولة على الإطلاق وعلينا أن نواصل وقف أفعاله بأقوى طريقة ممكنة».

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر قيادته العسكرية بوضع قوات الردع الروسية وذلك في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى، مشيراً إلى التصريحات العدائية لزعماء حلف شمال الأطلسي والعقوبات الاقتصادية ضد موسكو. 

وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي الرسمي: “كما ترون، لا تتخذ الدول الغربية فقط إجراءات غير ودية ضد بلدنا في البعد الاقتصادي- أعني العقوبات غير القانونية التي يعرفها الجميع جيداً-، ولكن أيضاً كبار المسئولين في الدول الرئيسية في حلف شمال الأطلسي يسمحون لأنفسهم بالإدلاء بتصريحات عدائية فيما يتعلق ببلدنا”.

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بقلم أيمن عزام

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