لايف

أمريكا: ترامب سيعلن أنباء سارة عن علاجات ولقاحات فيروس كورونا

سيركز على إنجازاته والتطورات الإيجابية المتعلقة بالعلاج واللقاحات
المال - خاص 7:52 م, الثلاثاء, 21 يوليو 20 7:52 م, الثلاثاء, 21 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إن الرئيس دونالد ترامب سيستأنف الإفادات عن فيروس كورونا، وسيركز على إنجازاته والتطورات الإيجابية المتعلقة بالعلاج واللقاحات، نقلا عن روسيا اليوم.

وأضافت ماكناني في تصريح لقناة “فوكس نيوز” التلفزيونية، أن الإفادات الصحفية قد تكون يومية، وستعقد عادة في الساعة الخامسة أو السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21.00 أو 22.00 بتوقيت غرينتش).

وصرحت ماكناني بأن ترامب يعتزم عندما يعود إلى المنصة للحديث عن فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 140 ألف أمريكي، “تلقي الأسئلة وإعلان الكثير من الأنباء السارة عن العلاج واللقاحات، وسبل المضي قدما بشأن هذا الفيروس وإبراز استجابتنا التاريخية أيضا”.

وفي السياق، قالت المتحدثة كايلي ماكناني إن البيت الأبيض لا يحجب التمويل لإجراء مزيد من الفحوص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

هذا، ويوشك الكونجرس حاليا على مناقشة مشروع قانون آخر لتحفيف آثار فيروس كورونا، ومد يد العون في مواجهة الجائحة وتخفيف الآلام الاقتصادية التي تسببت فيها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

هيئة أمريكية : 3 ملايين و416428 إجمالي إصابات كورونا في الولايات المتحدة

هيثم سمير 10:02 م, الأربعاء, 15 يوليو 20

تسجيل 39 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا خلال يوم.. وتراجع الوفيات

هيثم سمير 6:55 م, الأثنين, 29 يونيو 20

بدءًا من يوليو المقبل.. الاتحاد الأوروبي يقترب من عدم السماح للأمريكيين بدخول أراضيه

المال - خاص 8:17 م, الجمعة, 26 يونيو 20

إصابات كورونا بأمريكا تسجل 76 ألفًا خلال يومين

هيثم سمير 4:45 م, الجمعة, 26 يونيو 20

أوباما عن جريمة مينيابوليس «الوحشية»: لا يمكن أن تكون «أمرًا عاديًّا» في أمريكا

المال - خاص 9:18 م, الجمعة, 29 مايو 20

ترامب عن تجاوز وفيات «كورونا» في أمريكا 100 ألف : «وصلنا لمنعطف محزن»

محمود خاطر 7:51 م, الخميس, 28 مايو 20