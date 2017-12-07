أمريكا تدعو إسرائيل لتخفيف ردها بخصوص القدس

خالد بدر الدين:أظهرت وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية، اطلعت عليها رويترز أن الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بتخفيف ردها على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، لأن واشنطن تتوقع رد فعل غاضب وتدرس التهديدات المحتملة للمنشآت والأفراد الأمريكيين.وذكرت "رويترز" أن الوثيقة التي تحم

خالد بدر الدين:

أظهرت وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية، اطلعت عليها رويترز أن الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بتخفيف ردها على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، لأن واشنطن تتوقع رد فعل غاضب وتدرس التهديدات المحتملة للمنشآت والأفراد الأمريكيين.

وذكرت “رويترز” أن الوثيقة التي تحمل تاريخ 6 من الشهر الجارى، موجهة للدبلوماسيين في السفارة الأمريكية في تل أبيب لنقلها إلى المسئولين الإسرائيليين، وجاء فيها أن ترامب يدرك أنهم سيرحبون علنا بهذه الأنباء ولكنه يطلب منهم كبح جماح ردهم الرسمي.

وأضافت الوثيقة نتوقع أن تكون هناك مقاومة لهذه الأنباء في الشرق الأوسط وحول العالم، وما زلنا نقيم تأثير هذا القرار على المنشآت والأفراد الأمريكيين في الخارج .

وقالت وثيقة أخرى لوزارة الخارجية الأمريكية، اطلعت عليها رويترز وتحمل أيضا تاريخ 6 من ديسمبر، إن الوزارة شكلت قوة مهام داخلية لتتبع التطورات في أنحاء العالم عقب القرار الأمريكي بشأن القدس.

وقال مسئول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن من الإجراءات المتبعة دائما تشكيل قوة مهام في أي وقت توجد فيه مخاوف على سلامة وأمن أفراد من الحكومة الأمريكية أو مواطنين أمريكيين .

وسردت الوثيقة الأولى أيضا نقاطا للمناقشة للمسئولين بالقنصلية الأمريكية العامة في القدس والسفارات الأمريكية في لندن وباريس وبرلين وروما والبعثة الأمريكية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وطلبت الوثيقة من المسئولين الأوروبيين في الرسالة الموجهة للعواصم الأوروبية، تأكيد أن قرار ترامب لم يستبق الحكم على ما يسمى قضايا الوضع النهائي التي ينبغي تسويتها بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

وقالت ” أنتم في وضع مهم يتيح لكم التأثير في رد الفعل الدولي على هذا الإعلان ونحن نطلب منكم تضخيم حقيقة أن القدس لاتزال قضية من قضايا الوضع النهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأنه يجب على الطرفين تقرير أبعاد سيادة إسرائيل في القدس خلال مفاوضاتهم”.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية على أي من الوثيقتين إلا أنها أكدت : “أنتم تعلمون أن هذه إدارة فريدة و تتخذ خطوات جريئة ولكن الإجراءات الجريئة هي ما سوف تقتضيه الضرورة من أجل إنجاح جهود السلام أخيرا” .