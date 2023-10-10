أمريكا تخفف ضوابط التصدير لمعدات تصنيع الرقائق لمصانع سامسونج و«إس كيه»

ذكر المكتب الرئاسي فى كوريا الجنوبية أن الولايات المتحدة قررت السماح بتصدير معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى مصانع سامسونج للإلكترونيات، وإس كيه هاينكس في الصين دون عملية موافقة منفصلة مما سيسبب ارتياحا لدى شركات صناعة الرقائق الكورية، بحسب وكالة يونهاب.

وصنفت الحكومة الأمريكية مصانع الرقائق التابعة لشركة سامسونج للإلكترونيات وشركة إس كيه هاينكس في الصين على أنها “مستخدمين نهائيين معتمدين” وذلك من شأنه أن يقلل عبء الترخيص عليهم من خلال السماح للمصدرين الأمريكيين بشحن العناصر المحددة إلى كيانات معتمدة مسبقا.

وقال كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون الاقتصادية “تشوي سانغ-موك” في إحاطة صحفية إن قرار الحكومة الأمريكية يعني أن القضية التجارية الأكثر أهمية لشركات أشباه الموصلات الكورية قد تم حلها.

وأعلنت الولايات المتحدة في أكتوبر العام الماضي عن مجموعة من القواعد التي تقيد صادرات بعض معدات ومود تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة للشركات لدى الصين في محاولة واضحة لإبطاء التقدم التكنولوجي لبكين في القطاع الرئاسي.

وحصلت سامسونج وإس كيه هاينكس على إعفاء لمدة سنة واحدة وسط مخاوف من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تعطيل أعمالها في الصين لكن القرار الأخير يزيل الشكوك بشأن إنتاج الرقائق في الصين الذي يعتمد جزئيا على المعدات الأمريكية.

وتدير سامسونج مصنعا لتصنيع الرقائق في مدينة شيان الصينية، ليمثل حوالي 40% من إنتاجها العالمي من فلاش ناند، وتدير في مدينة سوجو مصنعا لتعبئة أشباه الموصلات.

وتدير إس كيه هاينكس العديد من المصانع بالصين بما في ذلك مصنع في مدينة ووشي، الشرقية حيث تقوم بتصنيع حوالي نصف رقائق درام (DRAM) العالمية الخاصة بها.