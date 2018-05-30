أمريكا تحذر مستخدمي الإنترنت في مصر من هجمات كوريا الشمالية

إعداد– عبدالغفور أحمد محسنحذرت السفارة الأمريكية في القاهرة مستخدمي الإنترنت في مصر من برمجيات خبيثة تستخدمها كوريا الشمالية ورصدتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي في عدة دول بينها مصر.وقالت السفارة على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك :" تحذير لمستخدمي الإنترنت في مصر!

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن

حذرت السفارة الأمريكية في القاهرة مستخدمي الإنترنت في مصر من برمجيات خبيثة تستخدمها كوريا الشمالية ورصدتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي في عدة دول بينها مصر.

وقالت السفارة على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك :” تحذير لمستخدمي الإنترنت في مصر! اكتشفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بالتعاون مع شركاء حكوميين أمريكيين نوعين من البرمجيات الخبيثة (البرامج الضارة) المستخدمة من قبل حكومة كوريا الشمالية ، ومصر واحدة من البلدان التي تم رصد عناوين ال IP المصابة داخلها”.

وعلى موقعها الإلكتروني، قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إنها اكتشفت عائلة من البرمجيات الخبيثة وبعد جهود تحليلية لعناوين بروتوكول الإنترنت ومؤشرات أخرى اتضح أن حكومة كوريا الشمالية هي من يستخدمها.

ورجحت الوزارة أن تلك البرمجيات تستخدم منذ عام 2009 على الأقل وتستهدف العديد من الضحايا عالميًا وفي الولايات المتحدة في قطاعات وسائل الإعلام والمالية والبنية التحتية الحيوية.