أمريكا تحذر رعاياها في مصر: الهجمات الإرهابية قد تحدث في أي مكان

هجمات مميتة استهدفت المسؤولين الحكوميين والأمن في الأماكن العامة والمواقع السياحية والطيران المدني ووسائل النقل العام ومرافق دبلوماسية

هناك تقارير عن هجمات على قوات الأمن في الصحراء الغربية.. والجيش يرد .. يحظر تماما السفر برا داخل تلك المنطقة متابعات : حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، رعاياها في مصر، من خطورة السفر إلى مصر، نتيجة تهديدات من الإرهاب ومن جماعات المعارضة السياسية العنفية. وقالت الخارجية الأمريكية في البيان الذي نشرته على موقع سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، أمس، إن هذا التحذير يحل محل تحذير السفر الصادر في 23 ديسمبر الماضي، بعد أن ارتكب عدد من الجماعات الإرهابية، بما في ذلك داعش، عدة هجمات مميتة في مصر، واستهدفت المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن والأماكن العامة والمواقع السياحية والطيران المدني ووسائل النقل العام الأخرى، ومرافق دبلوماسية. وتابعت :”لا يزال الإرهابيون يهددون الأقليات الدينية في مصر ويهاجمون المواقع والأشخاص المرتبطين بالكنيسة القبطية المصرية”. واضافت :”يمكن أن تحدث هجمات إرهابية في أي مكان في هذا البلد، بما في ذلك المناطق الحضرية الكبرى. وفي مطلع مايو، هددت وسائل الإعلام التابعة لتنظيم داعش بأن الأماكن المرتبطة بالغرباء والمسيحيين والجيش المصري والشرطة المصرية والمرافق الحكومية المصرية يمكن ضربها في أي وقت.. ولا تزال شبه جزيرة سيناء في شمال شرق البلاد منطقة خطرة بشكل خاص، مع هجمات متكررة على قوات الأمن والمدنيين، وهناك أيضا تقارير عن هجمات على قوات الأمن في الصحراء الغربية في مصر، وهي منطقة كبيرة غير مأهولة بالسكان غرب وادي النيل، وفي المناطق الحدودية لمصر، وكثيرا ما يقوم الجيش المصري بعمليات مكافحة الإرهاب في هذه المناطق”. واستكملت :”لأسباب أمنية، يحظر على موظفي البعثة الأمريكية السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء. كما أن السفر البري غير مسموح به في أي مكان بسيناء، ولكن يسمح لموظفي البعثة الأمريكية بالسفر من وإلى شرم الشيخ عن طريق الجو. ويحظر على موظفي البعثة زيارة الأماكن الدينية خارج القاهرة الكبرى”. وتابعت :”تحافظ الحكومة المصرية على وجود أمني كثيف في المواقع السياحية الرئيسية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وحولها؛ في شرم الشيخ، الغردقة، مرسى علم وغيرها من المنتجعات الشاطئية على البحر الأحمر وساحل البحر الأبيض المتوسط؛ وفي العديد من المعابد الرئيسية والمواقع الأثرية الواقعة في وحول مدن وادي النيل في الأقصر وأسوان، بما في ذلك أبو سمبل”. وأضافت :”بسبب مخاطر الطيران المدني في الرحلات داخل مصر أو بالقرب منها، أصدرت إدارة الطيران الفدرالية إشعارا بهذا لاخصوص، ويجب على المواطنين الأمريكيين استشارة الإدارة الاتحادية للطيران للتعرف على القيود والإشعارات والمحظورات”.