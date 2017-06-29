أمريكا تحدد معايير التأشيرة لمواطني الدول الست

أفادت وكالة أسوشيتد برس، الخميس، بأن الولايات المتحدة تعتزم إلزام طالبي التأشيرة من 6 دول ذات غالبية مسلمة وكل اللاجئين، أن تكون لهم علاقة أسرية وثيقة، أو صلة تجارية بالولايات المتحدة.

والدول الست المشمولة بالإجراءات الجديدة هي اليمن وليبيا وسوريا والسودان وإيران والصومال.

ونقلت الوكالة عن برقية للخارجية الأميركية إن الإرشادات الجديدة، التي صدرت بعد قرار المحكمة العليا إعادة العمل جزئيا بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بهذا الشأن، ستلزم طالبي التأشيرة بإثبات علاقة بأحد الوالدين، أو زوج أو طفل أو ابن بالغ أو ابنة بالغة أو صهر أو زوجة ابن أو أخ في الولايات المتحدة.

وأضافت أن الأجداد والأحفاد والعمات والأعمام وغيرها من العلاقات الأسرية الأبعد لا تعتبر علاقة وثيقة.

يذكر أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة رفعت جزئيا الأوامر القضائية التي منعت تنفيذ قرارات ترامب بدخول مواطني 6 دول ذات غالبية مسلمة إلى البلاد.

وقال قضاة المحكمة العليا إنهم سيبحثون في شهر أكتوبر المقبل ما اذا كان ينبغي العمل بسياسة ترامب حيال حظر السفر، أو الغاء العمل بها.

وينص قرار المحكمة العليا على حظر دخول مواطني الدول الست إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما وحظر دخول اللاجئين لمدة 120 يوما.