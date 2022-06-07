أمريكا تتوقع إنتاجا نفطيا في 2022 يصل إلى 11.92 مليون برميل يوميا

توقعت أمريكا إنتاجا نفطيا في 2022 يصل إلى 11.92 مليون برميل يوميا و12.97 مليون برميل يوميا أيضا في 2023.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية الثلاثاء نقلا عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأوضحت أن إنتاج النفط الخام والطلب على المنتجات البترولية في الولايات المتحدة سيرتفعان كليهما في 2022 بينما ينمو الاقتصاد.

وأضافت الوكالة الحكومية أن إنتاج الخام سيزيد إلى 11.92 مليون برميل يوميا في 2022 وإلى 12.97 مليون برميل يوميا في 2023، من 11.19 مليون برميل يوميا في 2021 .

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك المنتجات البترولية وأنواع الوقود السائل الأخرى سيرتفع من 19.78 مليون برميل يوميا في 2019 إلى 20.23 مليون برميل يوميا في 2022 وإلى 20.73 مليون برميل يوميا في 2023.

ويقارن ذلك مع مستوى قياسي بلغ 20.80 مليون برميل يوميا في 2005، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة التي ترجع إلى عام 1973.