أمريكا تتهم إيران باحتجاز ناقلة نفط في خليج عمان

احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان بينما كانت تبحر في المياه الدولية، في أحدث واقعة ضمن سلسلة عمليات احتجاز عدة سفن تجارية في مياه الخليج منذ عام 2019، حسبما أعلنت البحرية الأمريكية.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن الجيش قوله إنه احتجز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان بعدما اصطدمت بقارب إيراني مما أسفر عن إصابة عدة أفراد من طاقمه.

وقال الجيش الإيراني في بيان “فُقد اثنان من طاقم القارب وأصيب آخرون جراء اصطدام السفينة بالقارب”.

وقالت البحرية الأمريكية إن السفينة يطلق عليها أدفانتج سويت وتفيد بيانات رفينيتيف لتتبع السفن بأنها ناقلة نفط خام من طراز سويس ماكس استأجرتها شركة شيفرون العملاقة للنفط ورست آخر مرة في الكويت.

وقالت شركة شيفرون إنها على دراية بوضع أدفانتج سويت.

وقال متحدث باسم الشركة: “نحن على اتصال بمشغل السفينة على أمل حل هذا الوضع في أقرب وقت ممكن”.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة كانت متهجة إلى ميناء هيوستون المطل على خليج المكسيك.