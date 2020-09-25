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أمريكا تتخطى حاجز الـ 7 ملايين إصابة بفيروس كورونا

العدد الرسمي للوفيات ارتفع يوم الجمعة إلى 203240
محمد بدر 11:29 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20 11:29 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20

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أفادت آخر بيانات جامعة “جونز هوبكنز”، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز اليوم الجمعة حاجز الـ7 ملايين حالة.

وسجلت الولايات المتحدة مليون إصابة جديدة و20 ألف وفاة بالفيروس منذ 31 أغسطس الماضي.

وأعلنت السلطات الصحية أن العدد الرسمي للوفيات ارتفع يوم الجمعة إلى 203240.

«الصحة العالمية» تحذّر: وفيات «كورونا» قد تصل إلى مليونين قبل استخدام لقاح ناجح

وكان مسئول بمنظمة الصحة العالمية، قد قال إن عدد وفيات فيروس كورونا قد يصل إلى مليونين قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع، وإن العدد قد يصبح أكبر دون عمل منسق لكبح الوباء.

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وقال مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة مايك رايان في إفادة، الجمعة: “إذا لم نفعل ذلك فإن الرقم الذي تتحدثون عنه (نحو مليوني حالة وفاة) لن يكون متصورًا فحسب، بل للأسف سيكون مرجحًا بقوة”، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

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بقلم محمد بدر

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