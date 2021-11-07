نقل وملاحة

أمريكا تتأهب لقفزة في أعداد المسافرين الدوليين بعد رفع قيود السفر

سيتم إعفاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من اشتراطات التطعيم
أيمن عزام 8:56 م, الأحد, 7 نوفمبر 21 8:56 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

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من المتوقع أن يعبر فيض من المسافرين الدوليين حدود الولايات المتحدة جوا وبرا غدا الأثنين بعد رفع قيود السفر عن الكثير من سكان العالم التي تم فرضها مطلع عام 2020 ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

رفع قيود السفر

وبحسب وكالة رويترز، تتوقع شركة يونتيد إيرلاينز للخطوط الجوية تسجيل زيادة بنسبة 50% في أعداد المسافرين الدوليين القادمين إليها الأثنين مقارنة بذات الفترة من الأسبوع الماضي عندما استقبلت 20 ألف مسافر فقط.

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وحذر المدير التنفيذي لشركة دلتا إير لاينز إيد سبستيان من ضرورة استعداد المسافرين للانتظار في طوابير طويلة.

وقالت الشركة إنها شهدت زيادة بنسبة 450% في حجوزات نقاط البيع الدولية خلال الأسابيع الستة منذ إعادة الفتح في الولايات المتحدة مقارنة بالأسابيع الست التي سبقت الإعلان.

وأطلقت  إدارة بايدن العديد من الدعوات لحض شركات الطيران على التأهب لاستقبال فيض من المسافرين الإضافيين الذين سيبدأ وصولهم إلى المطارات الأمريكية.

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وحذرت الإدارة المسافرين العابرين من كندا والمكسيك عبر البر أو المعديات بضرورة الاستعداد للانتظار طويلا بداية من الأثنين.

وستتولى شركات خطوط الطيران مراجعة وثائق التطعيم الخاصة بالمسافرين الدوليين.

وسيتم إعفاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من اشتراطات التطعيم الجديدة. وسيتم كذلك أعفاء المسافرين غير السياح من 50 دولة ذات معدلات تطعيم  تقل عن 10%.

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بقلم أيمن عزام

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