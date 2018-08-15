أمريكا: المحادثات مع كوريا الشمالية تتحرك «في الاتجاه الصحيح»

وكالات:أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، أن المحادثات مع كوريا الشمالية حول نزع الأسلحة النووية تحقق تقدما وتسير «في الاتجاه الصحيح».وقالت، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن المحادثات التي تجري في الكواليس مع بيونج يانج باتت شأنا طبيعيا في أعقاب قمة الرئيس الأمريكي،

وكالات:

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، أن المحادثات مع كوريا الشمالية حول نزع الأسلحة النووية تحقق تقدما وتسير «في الاتجاه الصحيح».

وقالت، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن المحادثات التي تجري في الكواليس مع بيونج يانج باتت شأنا طبيعيا في أعقاب قمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، يونيو الماضي، وأيضا الاجتماعات اللاحقة بين وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومسؤولين آخرين في بيونج يانج.

وأضافت: «نحن نعتبر ان الاجتماعات والمفاوضات والمحادثات التي نمضي قدما فيها في الكواليس تتحرك في الاتجاه الصحيح».

وأشارت إلى أن «المحادثات مع حكومة كوريا الشمالية أصبحت شأنا طبيعيا إلى حد بعيد».