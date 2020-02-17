أمريكا الشمالية أعلى مناطق العالم بمساهمة تأمينات الممتلكات فى الناتج المحلى الإجمالى خلال 2018

تصدرت منطقة أمريكا الشمالية مناطق العالم من حيث مساهمة تأمينات الممتلكات فى الناتج المحلى الإجمالى، وذلك وفقًا لتقرير أسواق التأمين العالمية، الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين، حيث بلغت نسبة مساهمة أقساط تأمين الممتلكات والمسئوليات فى منطقة أمريكا الشمالية إلى الناتج المحلى الإجمالى “GDP”، حوالى 3.1% خلال عام 2018، ويتم احتساب هذه النسبة عبر قسمة أقساط التأمين على الممتلكات لكل منطقة فى العالم على الناتج المحلي الإجمالي لتلك المنطقة، واحتلّت منطقة غرب أوروبا المركز الثانى فى الترتيب العالمى لمناطق العالم بنسبة 2.1% فى عام 2018.

1.4 % نسبة مساهمة أقساط تأمينات الممتلكات فى آسيا

وحلّت اليابان فى المركز الثالث للترتيب العالمي من حيث مساهمة “GDP”، بنسبة مساهمة 1.6% خلال عام 2018، في حين تلاها فى الترتيب العالمى منطقة آسيا (باستثناء الصين واليابان) فى المرتبة الرابعة، بنسبة مساهمة 1.4% فى عام 2018.

وفى المركز الخامس حلّت الصين بنسبة مساهمة لأقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات فى الناتج المحلى الإجمالى، وبلغت النسبة 1.2%، تلاها فى الترتيب منطقة أمريكا اللاتينية، بنسبة مساهمة 1.2%، ثم منطقة شرق أوروبا بحجم مساهمة 1.1%، وبلغت نسبة مساهمة أقساط تأمين الممتلكات والمسئوليات إلى الناتج المحلى الإجمالى فى باقى مناطق العالم 1.5% خلال عام 2018.

مصر احتلّت المركز الخامس والخمسين فى الترتيب العالمى

وكانت مصر قد احتلّت المركز الخامس والخمسين عالميًّا من حيث مساهمة أقساط التأمين على الممتلكات فى الناتج المحلى الإجمالى، فبلغت النسبة 0.3% فى عام 2018، من بين 57 دولة شمِلهم تقرير خريطة التأمين العالمية الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين، حيث تلا مصر فى الترتيب نيجيريا بنسبة 0.2%، وباكستان 0.2%، وسبَق مصر فى الترتيب إندونيسيا بنسبة 0.4%، والمملكة العربية السعودية 0.5%، والفلبين 0.5% خلال عام 2018.

أما عن أعلى الدول فقد تصدرت كوريا الجنوبية دول العالم في مساهمة أقساط التأمين على الممتلكات فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.8%، وحلّت الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة الثانية بنسبة 3.2%، ثم الدنمارك فى المركز الثالث بنسبة 2.9% فى عام 2018.

الجراف التالى يوضح حجم مساهمة أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات لكل منطقة إلى الناتج المحلى الإجمالي (النسبة مئوية %).