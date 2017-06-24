أمريكا: إف 35 تعاود العمليات بعد مشكلات برمجية

سكاي نيوز عربيةأعلنت مشاة البحرية الأمريكية أنها استأنفت العمليات الجوية للمقاتلات (إف-35) التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، وذلك بعد تعليقها مؤقتًا لمدة يوم بسبب مشكلات برمجية.وتتبع الطائرات سرب المقاتلات الهجومية رقم 211 التابع لمشاة البحرية، الذي يتمركز في قاعدة (إير ستيشن يوما) بولاية أريزونا

سكاي نيوز عربية

أعلنت مشاة البحرية الأمريكية أنها استأنفت العمليات الجوية للمقاتلات (إف-35) التي تصنعها شركة “لوكهيد مارتن”، وذلك بعد تعليقها مؤقتًا لمدة يوم بسبب مشكلات برمجية.

وتتبع الطائرات سرب المقاتلات الهجومية رقم 211 التابع لمشاة البحرية، الذي يتمركز في قاعدة (إير ستيشن يوما) بولاية أريزونا.

كان مارك وايز قائد جناح الطائرات الثالث بمشاة البحرية، قرر الخميس، تعليق العمليات الجوية بسبب “اختلافات” في تحديث لبرمجيات النظام الآلي للمعلومات اللوجيستية.

وقالت مشاة البحرية في بيان، الجمعة، إنه تم التعامل مع المسائل البرمجية، ووصف السناتور جون ماكين التعليق بأنه “مثير للقلق”.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولون أميركيون آخرون المقاتلة إف-35، أغلى برامج وزارة الدفاع (البنتاجون)، بسبب التأخيرات الكثيرة وتجاوز التكاليف.

كان قرار صدر هذا الشهر بمنع ربع أسطول مقاتلات إف-35 من الطيران، بسبب مخالفات تتعلق بمخزونات الطيارين من الأوكسجين.