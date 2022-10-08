«أمريكان تاور كورب» تدرس شراء حصة في وحدة أبراج لاسلكية تابعة لفودافون

تدرس شركة “أميركان تاور كورب” الدخول في السباق للحصول على حصة في وحدة الأبراج اللاسلكية التابعة لفودافون والتي تبلغ قيمتها 13 مليار يورو (12.6 مليار دولار)، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبرج.

وحدة أبراج لاسلكية تابعة لفودافون

قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، الذين يناقشون معلومات سرية، إنَّ شركة تشغيل البنية التحتية للاتصالات في الولايات المتحدة تستكشف استثماراً محتملاً في شركة “فانتاج تاورز” (Vantage Towers AG) المدرجة في فرانكفورت.تخطط “فودافون” لبيع جزء من حصتها البالغة 82% تقريباً في “فانتاج”، ودعت الشركات الراغبة للمشاركة في تقديم عروض الشراء.

وأفادت “بلومبرج” الشهر الماضي أنَّ شركات الأسهم الخاصة “كيه كيه آر أند كو” (KKR & Co) و”غلوبال انفراستركتشر بارتنرز” ( Global Infrastructure Partners) و “إي كيو تي” (EQT AB) تبدي اهتماماً بشراء الحصة.

قال الأشخاص إنَّ شركة “سيلنيكس تيليكوم” (Cellnex Telecom SA) الإسبانية درست أيضاً جدوى تقديم عرض للشراء.

تتواصل المداولات، دون أي تأكيد بأنَّ شركة “أميركان تاور” أو “سيلنيكس”، ستقرران تقديم عرض للشراء.

قد تقرر بعض الأطراف المهتمة تشكيل تحالفات، وقد يظهر مستثمرون مهتمون بالشراء أيضاً، وفقاً لما ذكره الأشخاص.

تقديم عطاءات الأسبوع المقبل

وفقاً للأشخاص؛ فإنَّ “فودافون” تتوقَّع تقديم العطاءات في أقرب وقت الأسبوع المقبل، وقد تعلن عن شريك جديد لشركة “فانتاج” الشهر المقبل.انخفض سهم “أميركان تاور” بنسبة 3.5% ليغلق عند 194.63 دولار في تعاملات نيويورك، يوم الجمعة، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 91 مليار دولار.

امتنع ممثلو “أميركان تاور” و”سيلنيكس” و”فانتاج” و”فودافون” عن التعليق.بدأت شركات الاتصالات بأوروبا في بيع أصول البنية التحتية لجمع الأموال لاستثمارها في عمليات طرح الألياف الضوئية المكلفة وترقيات الشبكات اللاسلكية، فضلاً عن خفض ديونها الضخمة.

في يوليو الماضي، وافقت شركة “دويتشه تيليكوم” (Deutsche Telekom AG) على بيع حصة أغلبية في وحدة الأبراج التابعة لها لصالح “بروكفيلد اسيت مانجمنت”(Brookfield Asset Management Inc) و”ديجيتال بريدج غروب” (DigitalBridge Group Inc) في صفقة تقدّر قيمتها بنحو 17.5 مليار يورو.تعد هذه الأصول، التي كانت شركات الاتصالات تعتبرها ذات يوم حيوية لنماذج أعمالها، جذابة لشركات الاستثمار بفضل عوائدها الثابتة والمتوقَّعة.