كلفت مجموعة أمريكانا، الحائزة على امتياز مطاعم كنتاكي وبيتزا هت، بنك روتشيلد الاستثماري بتقديم المشورة في طرح عام أولي محتمل، بحسب وكالة رويترز.

وقال مصدران لرويترز إن أمريكانا، التي تدرس عملية طرح عام في الإمارات أو السعودية، من المتوقع أن تدعو بنوكا للقيام بأدوار مهمة أخرى في هذه العملية خلال الأسابيع المقبلة.

أمريكانا مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي

وأمريكانا مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وكونسورتيوم استثماري يقوده رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار مؤسس إعمار العقارية المدرجة في دبي.

ولم ترد “أمريكانا” ولا “العبار” على طلب للتعقيب عندما اتصلت بهما رويترز اليوم الأربعاء. وامتنع بنك روتشيلد عن التعقيب.

وذكر المصدران أن المساهمين قد يدرسون أيضا إدراجا مزدوجا في البورصتين.

كانت وحدة أديبتيو المملوكة للعبّار قد استحوذت على أمريكانا في عام 2016. واشترى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية حصة تبلغ 50 % في أديبتيو في وقت لاحق من ذلك العام.

قيمة أمريكانا تسجل 3.5 مليار دولار في 2017

وبلغت قيمة مجموعة أمريكانا 3.5 مليار دولار في 2017 عند شطب إدراجها في بورصة الكويت.

وأبرمت سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) في 2019 اتفاقا لتعزيز التعاون المشترك والإدراج المزدوج في الأسواق المالية في الإمارات والسعودية.

و تأسست أمريكانا في الكويت في 1964 وهي تدير 1800 مطعم في أنحاء المنطقة حسبما ورد على موقعها الإلكتروني. وتدير الشركة امتيازات العلامات التجارية لمطاعم كنتاكي وبيتزا هت وهارديز وكريسبي كريم وغيرها.

مؤسسات خليجية تجمع 3.5 مليار دولار هذا العام من الاكتتابات الأولية

وجمعت مؤسسات خليجية 3.5 مليار دولار هذا العام من الاكتتابات الأولية وفقا لبيانات رفينيتيف، متجاوزة حصيلة طرح الأسهم الأوروبية الجديدة رغم استمرار تقلبات الأسواق العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وترتبط أسواق الخليج ارتباطا وثيقا بأسعار النفط التي يجري تداول خام برنت فيها فوق 100 دولار للبرميل حاليا.

وارتفع مؤشر (تداول) في السعودية بنسبة 17 % هذا العام حتى الآن، في حين ارتفع المؤشر الرئيسي في أبوظبي بأكثر من 18 % ودبي بما يزيد عن 9 %.

و مجموعة أمريكانا هي واحدة من أنجح المجموعات في منطقة الشرق الأوسط. وأطلقت المجموعة مفهوم مطاعم الخدمة السريعة في السوق الإقليمية في عام 1970 عندما افتتحت مطعم ويمبى، أول مطعم همبرجر في الشرق الأوسط.

أمريكانا تعمل في 20 دولة

وتعمل المجموعة في 20 دولة وتوظف أكثر من 60،000 وتدير المجموعة بقسميها أكثر من 1800 مطعم في جميع أنحاء المنطقة، فضلا عن 25 موقعا لإنتاج المواد الغذائية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت ومصر، وتصنع أفضل المواد الغذائية الموثوق بها.