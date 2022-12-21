«أمراض النباتات» يصدر كتيبا جديدا لملخصات بحوث المعهد لعام 2022

أعلن الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إصدار كتيب جديد يضم خلاصة الأبحاث المنشورة محلياً ودولياً لباحثين المعهد لعام 2022.

وأشار مدير المعهد إلى أن ذلك يأتي فى إطار حرص المعهد على تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالاهتمام بتنفيذ البحوث التطبيقية التى تساعد الفلاح المصرى لزيادة الإنتاج وزيادة التصدير.

وأضاف خليل أن هذا الكتيب، هو خير دليل على أن الهيئة البحثية بالمعهد تقوم بعمل دؤوب وجهد متواصل لحماية الثروة النباتية ورفعة شأن الإنتاج الزراعي، لافتا إلى أن هذا الكتيب يعتبر أحد الكتيبات التى تصدر سنوياً فى المعهد منذ حوالى ثمانى سنوات لتعريف المجتمع العلمى سواء معاهد مركز البحوث الزراعية المختلفة والجامعات المصرية بالأبحاث المنشورة فى المعهد لتوسيع دائرة التعاون العلمى بين باحثى المعهد والباحثين بالمعاهد المختلفة وأعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر المختلفة.