«أمجن» للأدوية تسجل 283 مليون جنيه مبيعات خلال 6 أشهر

حققت شركة «أمجن» للأدوية مبيعات بقيمة 283 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

وتهتم الشركة بإنتاج مستحضرات دوائية، ويوجد مقرها في ثوسند أوكس، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد عقار «الإفيلوكوماب»، من أهم منتجات الشركة إذ يساهم في علاج أمراض القلب.

وقال الدكتور مجدى عبد الحميد أستاذ القلب بجامعة القاهرة ورئيس جمعية القلب المصرية إن نسبة الوفيات فى مصر بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية تشكل 46%.

وأشار إلى أن أمجن ملتزمة بإطلاق قدرات علم الأحياء للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة من خلال اكتشاف وتطوير وتصنيع وتقديم العلاجات البشرية المبتكرة. يبدأ هذا النهج باستخدام أدوات مثل علم الوراثة البشريه المتقدم لكشف تعقيدات المرض وفهم أساسيات البيولوجيا البشرية.

بناء على أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في تطوير أدوية التكنولوجيا الحيوية للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ، تكرس أمجن إمكاناتها العلمية لتعزيز الرعاية الصحيه وتحسين حياة المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية ، وهو السبب الرئيسي للمرض والوفيات في جميع أنحاء العالم.

إن الابحاث التي تقوم بها أمجن في الأمراض القلبية الوعائية ، وخيارات العلاج المحتملة ، و التي يستخدم بها علم الوراثة البشرية لتحديد والتحقق من صحة بعض أهداف العقاقير .

تقوم شركة أمجن وشركاؤها بتسخير مجهوداتها في مجال الأبحاث والتجارب وذلك لتوفير عقارات جديدة لعلاج العديد من الأمراض ومنها مرض ارتفاع الكولسترول وأمراض القلب.