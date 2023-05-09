«أمجن» للأدوية تحقق 597 مليون جنيه مبيعات خلال 2022  

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«أمجن» للأدوية مبيعات بقيمة 597 مليون جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 481 مليون جنيه 2021، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتهتم الشركة بإنتاج مستحضرات دوائية، ويوجد مقرها في ثوسند أوكس، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد عقار «الإفيلوكوماب»، من أهم منتجات الشركة إذ يساهم في علاج أمراض القلب.

وقال الدكتور مجدى عبد الحميد أستاذ القلب بجامعة القاهرة ورئيس جمعية القلب المصرية إن نسبة الوفيات فى مصر بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية تشكل 46%.

وأشار إلى أن أمجن ملتزمة بإطلاق قدرات علم الأحياء للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة من خلال اكتشاف وتطوير وتصنيع وتقديم العلاجات البشرية المبتكرة، يبدأ هذا النهج باستخدام أدوات مثل علم الوراثة البشرية المتقدم لكشف تعقيدات المرض وفهم أساسيات البيولوجيا البشرية

وأكد أنه بناء على أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في تطوير أدوية التكنولوجيا الحيوية للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، تكرس أمجن إمكاناتها العلمية لتعزيز الرعاية الصحية وتحسين حياة المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية ، وهو السبب الرئيسي للمرض والوفيات في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن الأبحاث التي تقوم بها أمجن في الأمراض القلبية الوعائية، وخيارات العلاج المحتملة، و التي يستخدم بها علم الوراثة البشرية لتحديد والتحقق من صحة بعض أهداف العقاقير .

وقعت هيئة الدواء المصرية، ممثلة في الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، بروتوكول تعاون مع شركة أمجن مصر، وذلك بمقر الهيئة بالعجوزة. وأكدت الهيئة أن البروتوكول يهدف إلى تيسير خدمات الإفراج عن التشغيلات، وتقديم جميع الخدمات إلكترونيا لصناع الدواء، وممثلي شركات الأدوية.