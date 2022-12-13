«أمجن» للأدوية تحقق 141 مليون جنيه مبيعات في الربع الأول من 2022

حققت شركة «أمجن» للأدوية مبيعات بقيمة 141 مليون جنيه في سوق الدواء المصري، خلال الربع الأول من عام 2022.
وتهتم الشركة بإنتاج مستحضرات دوائية، ويوجد مقرها في ثوسند أوكس، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويعد عقار «الإفيلوكوماب»، من أهم منتجات الشركة إذ يساهم في علاج أمراض القلب.
وقال الدكتور مجدى عبد الحميد أستاذ القلب جامعة القاهرة ورئيس جمعية القلب المصرية إن نسبة الوفيات فى مصر بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية تشكل %46 فى المائة.
وأشار بأن أمجن ملتزمة بإطلاق قدرات علم الأحياء للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة من خلال اكتشاف وتطوير وتصنيع وتقديم العلاجات البشرية المبتكرة. يبدأ هذا النهج باستخدام أدوات مثل علم الوراثة البشريه المتقدم لكشف تعقيدات المرض وفهم أساسيات البيولوجيا البشرية.