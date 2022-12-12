أمجد شفيق: أهمية مشاركة شركات التأمين فى تحمل المخاطر بمنظومة «الصحى الشامل»

قال أمجد شفيق رئيس قطاع العلاج الطبى فى شركة مصر للتأمين، إن نجاح الاستثمارات الجديدة في نشاط التأمين الطبى يحتاج إلى سماح هيئة التأمين الصحي الشامل بمشاركة القطاع الخاص في المنظومة.

وأضاف شفيق خلال مؤتمر “الرعاية الصحية.. قطاع يزخم بالفرص والتحديات”، أن دور شركات التأمين هو تحمل المخاطر، أما شركات الرعاية الصحية فهى تختص بالإدارة بنظام الطرف الثالث TPA.

وطالب بأهمية الحوار بين قطاع التأمين وهيئة التأمين الصحي الشامل لبحث دور شركات التأمين في تلك المنظومة.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من مشروع (أوباما كير) فى الولايات المتحدة لمنظومة التأمين الصحي بمصر.