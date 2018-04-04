أمجد حسنين: كابيتال جروب تضخ 3 مليارات جنيه استثمارات

■ 70 مليار جنيه إجمالى استثمارات «البروج».. وينفذ على 4 مراحل فى 10 أعوام ■ عقود المقاولات تسجل 5 مليارات نهاية العام ■ نستهدف الحصول على أراض جديدة غرب القاهرة والساحل الشمالى ■ نعمل وفق إستراتيجية تعتمد على تسريع معدلات التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم ■ بدء تنفيذ «سمارت فيلج&

■ 70 مليار جنيه إجمالى استثمارات «البروج».. وينفذ على 4 مراحل فى 10 أعوام

■ عقود المقاولات تسجل 5 مليارات نهاية العام

■ نستهدف الحصول على أراض جديدة غرب القاهرة والساحل الشمالى

■ نعمل وفق إستراتيجية تعتمد على تسريع معدلات التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم

■ بدء تنفيذ «سمارت فيلج» خلال العام الحالى.. والانتهاء منه 2019

■ نعكف على إنشاء مسجد الشيخ زايد ويعد نقلة فى العمارة الإسلامية



بدور إبراهيم

نجح القطاع العقارى خلال الفترة الماضية، فى استعادة بريقه، بعد الثورة وما صاحبها من عدم استقرار سياسى واقتصادى، ولعل إيجابيات الانتفاضة ظهور بعض الاستثمارات العربية على الخريطة العقارية، وأبرزها دخول شركة كابيتال جروب، بمشروعها الضخم «البروج».

“المال” حاورت أمجد حسنين، الرئيس التنفيذى لمشروعات الشركة الإماراتية بمصر، الذى كشف عن رغبة ملاك الشركة ضخ المزيد من الاستثمارات فى الفترة المقبلة من خلال توقيع عقود إنشاءات جديدة فى مشروع “البروج”، مع البحث عن أراض جديدة فى غرب القاهرة والساحل الشمالى.

قال حسنين، إن العام الجارى والمقبل، يمثلان علامة فارقة فى مسيرة الشركة، وتعتزم «كابيتال» بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع «البروج» خلال 2019، فيما يشهد العام الحالى ضخ استثمارات جديدة بقيمة 3 مليارات جنيه، فى صورة عقود مقاولات، ليصل إجمالى عقود المقاولات التى أبرمتها الشركة إلى 5 مليارات جنيه فى عامين، وهو رقم ضخم، وغير مسبوق فى السوق المحلية، فلم يسبق أن قامت شركة عقارية بضخ 5 مليارات جنيه فى أول عامين من تاريخ تأسيسها.

أشار إلى أن الشركة تعمل وفق إستراتيجية من 3 محاور رئيسية، وهى تسريع معدلات التنفيذ على أرض الواقع، مع الالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء، وخلق حياة متكاملة فى المشروعات التى تطورها الشركة وليس مجرد عمارات ووحدات سكنية.

استدل حسنين على عزم الشركة خلق حياة متكاملة بضم المشروع مدرسة دولية على أعلى مستوى، ومن المخطط إنشاء مدرسة أخرى بمصاريف دراسة أقل، لكن فى المراحل التالية للمشروع، ومستتشفى وناد، وحديقة مركزية، تبلغ مساحتها 70 فدانًا، لتكون من أفضل وأكبر الحدائق المركزية على مستوى العالم.

أَضاف أن الشركة لم تهمل الشق الثقافى والحضارى، ويحتوى المشروع على مركز ثقافى، وبالفعل توقيع برتوكول تعاون مع ساقية الصاوى، لإدارة المركز، وانطلاقاً من إيمان الشركة بضرورة بأهمية البعد الثقافى فى الارتقاء بالشعوب، ومن المقرر أن يفتتح المركز الثقافى، خلال صيف العام الجارى، وتستفيد منه المنطقة بأكملها وليس المشروع فقط.

لفت إلى أن الشركة بدأت فى تنفيذ الشق الإدارى بالمشروع تحت اسم “سمارت فيلج”، على أن يتم الانتهاء منه خلال عام ونصف، والتعاقد مع شركة القرى الذكية لإدارة الجزء الخاص بالعقارات الإدارية بالمشروع، فيما تدرس الشركة حالياً التعاقد مع أحد كبار مطورى النوادى لإدارة النادى الخاص بالمشروع، وتتفاوض بشكل مواز مع عدد من كبار مطورى المولات التجارية، لإدارة المول التجارى بالمشروع، ومن المقرر الإعلان عن هذه الشراكات قريباً.

أكد أن الشركة تستهدف تنفيذ شبكة طرق المدينة، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، التى اكتسبتها الشركة من خلال عملها فى 20 دولة أخرى على رأسهم إنجلترا التى تعد الشركة أكبر مطور عقارى بها، وسيشل، ومنتريجرو، وأبو ظبى، وتطبيق منظومة معايير الطرق فى إنجلترا، فى مشروع الشركة بمصر.

أوضح أن الشركة عمدت إلى تقسيم المشروع إلى 4 مراحل رئيسية، تطويرها خلال 10 أعوام، مضى عام منهما، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الشركة بأبو ظبى ألزم الشركة بضرورة تسليم الوحدات، قبل موعدها، وبأعلى جودة تنفيذية ممكنة، كاشفاً عن إجمالى استثمارات الشركة بالمشروع بقيمة 70 مليار جنيه.

لفت إلى أن الشركة طرحت المرحلة الأولى من الفيلات على مقاولى الفئة الأولى، وقريباً ترسية مسجد الشيخ زايد، على واحدة من أكبر شركات المقاولات فى مصر، تزامنًا مع الجزء الثانى من المرحلة الأولى من العمارات.

وتبلغ المساحة الإجمالية للبروج 1200 فدان، وتقل النسبة البنائية للمشروع عن %20، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى منه 200 فدان، التى بيعت بالكامل، ومن المقرر أن يوفر المشروع بالكامل 50 ألف فرصة عمل تقريباً.

وانتقل حسنين للحديث عن مشروع آخر للشركة، بإنشاء مسجد الشيخ زايد، المشروع الذى فاز بجائزة سيتى سكيب خلال العام، أفضل مشروع من حيث التصميم، ملمحاً إلى أن عبد الحليم إبراهيم، الذى قام بتصميم المسجد، وهو الذى فاز بجائزة الأغاخان فى مصر، لذلك فالمسجد يعد نقلة نوعية فى العمارة الإسلامية.

على صعيد الخطة المستقبلية للشركة، أوضح أن الشركة تستهدف خلال العام الجارى الحصول على أرض جديدة، رغبة فى توسيع قاعدة استثمارات الشركة فى مصر، كاشفاً عن أن الشركة تستهدف مناطق غرب القاهرة والساحل الشمالى، وبالفعل قطعت الشركة شوطاً كبيراً فى المفاوضات مع الحكومة المصرية، للحصول على أراض بالمنطقتين.

أوضح أن قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة حملت فى طياتها بعض التبعات السلبية، إلا أنها تبقى خطوة مهمة فى طريق الدولة، تجاه جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة جاذبية السوق المصرية، مؤكداً أنه لمس ذلك بالفعل من خلال تعامله مع المستثمرين الإماراتيين المالكين للشركة.

أوضح أن أبرز التأثيرات السلبية لقرارات تعويم الجنيه كان ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ، بين 25 إلى %30، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار زيادة أخرى خلال العام الجارى بنفس النسبة.

أكد أنه رغم السلبيات، إلا أن السوق المصرية ما زالت تمتلك أفضلية على باق الأسواق العقارية المجاورة، من حجم طلب هائل على العقار، حتى أن الفجوة بين المعروض من الوحدات السكنية، والطلب عليها يقدر بقيمة 3 ملايين وحدة سكنية.

أكد حسنين أنه اشترط على طرحه عدم تجاوز نسبة التنمية والإشغال فى بعض المدن الجديدة نسبة %17 فقط، ما يدل على القصور فى محور الخدمات، وسُبل جذب الأفراد تجاه هذه المدن الجديدة، مشدداً أن أبرز ما ينقص هذه المدن مد شبكة المرافق لكامل وحدات المدينة، وتوفير وسائل المواصلات والخدمات اللازمة لسكن الأفراد من مدارس، وفرص عمل، وغيرها.

أضاف أن النقطة الثانية التى يمكن لمصر العمل على تحسينها، بدء تغيير ثقافة العاملين بالدولة وأجهزتها الإدارية، فى التعامل مع المستثمرين، والإسراع فى استخراج التصاريح اللازمة لبدء المشروعات، لافتاً إلى أن مصر شهدت بعض التحسن فى هذا الملف، لا سيما فى هيئة المجتمعات العمرانية، مقارنة بأجهزة أخرى مثل المحليات، مطالباً الدولة بضرورة مواكبة تشجيع الاستثمارات الأجنبية.

أكمل حسنين، أن التحدى الثالث الذى يواجه القطاع العقارى المصرى فى جذبه للاستثمارات الأجنبية، توفر الأراضى المرفقة بأسعار مناسبة، فلا يعقل أن تفرض الدولة على المستثمر إنشاء إسكان متوسط، وتمنحه الأرض بسعر مبالغ فيه، موضحاً أن هناك بعض المطورين تحملوا هذه المشكلة مع الحكومة، بقيامهم برفع أسعار الأراضى من خلال المزايدات، مشدداً على وجوب قيام الدولة بتحديد سعر عادل للأرض، بما لا يتجاوز %25 من إجمالى استثمارات المشروع، فحالياً تعادل قيمة الأرض 50% من استثمارات المشروعات العقارية، خاصة فى ظل عدم وجود سبب منطقى لرفع أسعار الأراضى، فمصر ما زالت تعيش على مساحة %7 فقط من كتلتها الجغرافية، أى أن الدولة تمتلك أراض شاسعة لن تنتهى.

أضاف أن هناك بعض المحفزات الأخرى لجذب الاستثمارات يمكن للدولة اللجوء إليها، مثل منح إقامة للمشترى الأجنبى الذى يشترى وحدة تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار، لافتاً إلى أن البعض طالب باشتراط تجاوز قيمة الوحدة 100 ألف دولار، لكنه سعر زهيد، بالنظر للإمكانات المادية للأجانب الذين تستدفهم مصر، مطالباً الدولة باتخاذ قرار آخر بتفعيل التمويل العقارى، ما يحدث رواجاً فى القطاع العقارى المصرى، لم يشهده منذ أكثر من 15 عاماً.

وفصّل حسنين أبرز التحديات التى تواجه تفعيل التمويل العقارى فى مصر، وهو قرار البنك المركزى بمنع تمويل الوحدات تحت الإنشاء، فهذا الشرط وضع بناء على معطيات السوق العقارية منذ 15 عاماً، لكن حالياً شهد القطاع العديد من المتغيرات، أبرزها غلبة المطورين الجادين على خريطة الاستثمارات، فأغلبهم يمتلك ملاءة مالية قوية، وسابقة أعمال جيدة، وأصبحت الدولة هى المورد الرئيسى للأرض، بما يضمن عدم وجود أى نزاعات عليها.

كما طالب بزيادة الحد الأقصى لمبادرة البنك المركزى، والمحددة حالياً 950 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، مع رفع نسبى للفائدة على التمويل، ما يدخل شرائح كبيرة ضمن دائرة التمويل العقارى.

وطالب حسنين بضرورة تدشين اتحاد مطورين، ليكون مسؤلا عن تنظيم عملية الاستثمار العقارى فى مصر، لضمان عدم حدوث هزة تحد من طريقه لاستعادة عافيته، فى ظل ظهور العديد من المطورين غير الجاديين خلال الفترة الماضية، موضحاً أنه يمكن للدولة إسناد المهمة لشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، لحين تأسيس اتحاد المطورين.