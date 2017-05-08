أمان : نسعى لنشر 70 ألف ماكينة للدفع الإلكتروني

المال- خاص:أكد أحمد كمال رئيس قطاع تطوير الأعمال لشركة "أمان" أن شركة "أمان" تسعى للتحقيق الدفع الإلكتروني من خلال نشر 70 ألف ماكينة للدفع الإلكتروني بجميع المحافظات، مستندة على نظام عمل محكم وناجح، وأيضا من خلال المنافذ الجديدة لشركة "أمان" التي تعتبر سابقة في للقطاع، وتأتي ضمن خطة انتشار واسعة ل

المال- خاص:

أكد أحمد كمال رئيس قطاع تطوير الأعمال لشركة “أمان” أن شركة “أمان” تسعى للتحقيق الدفع الإلكتروني من خلال نشر 70 ألف ماكينة للدفع الإلكتروني بجميع المحافظات، مستندة على نظام عمل محكم وناجح، وأيضا من خلال المنافذ الجديدة لشركة “أمان” التي تعتبر سابقة في للقطاع، وتأتي ضمن خطة انتشار واسعة لتصل إلى ١٠٠ محل خلال عام ٢٠١٧.

جاء ذلك خلال انطلاق، اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لـ”المعهد المصرفي المصري” تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بعنوان: “تعزيز الشمول المالي فى القطاع المصرفي”، وبمشاركة شركة أمان للدفع الإلكتروني.

وعلى هامش حفل الغداء الذي نظمته شركة “أمان” للدفع الإلكتروني، تحدث أحمد كمال رئيس قطاع تطوير الأعمال لشركة “أمان” عن دور القطاع غير المصرفي في تعزيز الشمول المالي.

وذلك إيمانا من الشركة بالأثر الإيجابي لتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية على اقتصاديات البلاد وبقدرتها على الوفاء باحتياجات المواطنين، وفى إطار إحداث نقلة نوعية في المجتمع والتحول إلى المجتمع اللانقدي، لتوفير الوقت والجهد.

وأضاف كمال أن شركة “أمان” تعمل على عدة محاور للمساعدة في تحقيق الشمول المالي، حيث تنظم الشركة بشكل دوري فعاليات بالمناطق المختلفة في الجمهورية لتعريف المواطنين بطرق غير تقليدية بأهمية التعامل المالي عبر المؤسسات المالية والمصرفية، كما عقدت شركة “أمان” إتفاقيات مع عدد من كبري الشركات العاملة فى مصر.



كما تقدم المنافذ الجديدة لشركة “أمان” حلول غير تقليدية للتجار المقدمين لخدمات أمان للدفع الإلكتروني، والحصول على الدعم الفني من الشركة في أي وقت لسرعة تلبية احتياجات العميل.



وأكد كمال أن شركة “أمان” استعانت بأحدث تكنولوجيا في العالم لإجراء عمليات الدفع الإلكتروني بمنتهى السهولة واليسر وتلافي العيوب التي ظهرت في أنظمة الدفع التقليدية لضمان أعلى معدلات الأمان لحسابات العملاء.



وناقش المشاركون في الجلسات عددا من الموضوعات المهمة والأفكار والرؤى بهدف تحديد الأطر التنظيمية التي تدعم الشمول المالي وخصوصاً المتعلقة بالابتكار الرقمي وحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة واستقرار النظام المالي بأكمله.