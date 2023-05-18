«أمان ليك» تحصل على موافقة الرقابة المالية لمزاولة نشاط وساطة التأمين

أعلنت منصة “أمان ليك” للخدمات التأمينية حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاطها في مجال وساطة التأمين.

وأقر رئيس الهيئة علي الموافقة بإدراج الشركة في سجل الوسطاء الاعتباريين تحت الرقم ١٠٩ بتاريخ 11-5-2023 تمنح هذه الموافقة الشركة الحق في تقديم خدمات التأمين وفقًا للاشتراطات التي وضعتها الهيئة.

وتسعى شركة أمان ليك لوساطة التأمين إلى تطوير قطاع التأمين في مصر وزيادة الوعي به من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والاعتماد على منصتها الإلكترونية amanleek.com والتي تقدم حلول التأمين بشكل رقمي يغير مفهوم التأمين التقليدي ويجذب عملاء جدد للاستفادة من التغطيات التأمينية المختلفة والمقدمة من أكبر الشركات في مصر.

وحصلت الشركة على الموافقة بعد استيفاء كافة شروط الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديم خطة عمل طموحة على أسس علمية وعلى محاور عمل مختلفة تعتمد على التكنولوجيا ورقمنة منتجات التأمين وقنواتها التسويقية.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الشركة برئاسة مهاب أبو عيطة ويضم مجلس الإدارة إيهاب السكري و محمد منصور كمؤسسين للشركة.. بالإضافة إلى عبير خطاب و التى تم اختيارها كعضو منتدب للشركة كما تهدف الشركة إلى الوصول بمحفظتها التأمينية إلى أكثر من مليار جنيه خلال 3 سنوات.

يشار إلى أن أمان ليك هي منصة رقمية مصرية متخصصة في التأمين تجمع عروض شركات التأمين المختلفة و توفرها للعملاء بشكل سهل و بسيط بالاعتماد على التكنولوجيا وتطوير منتجات التأمين لتلبي احتياجات قطاعات أوسع من المصريين وتقدم تجربة تأمين سلسة في عمليات شراء واستخدام التأمين ولقد حصلت أمان ليك على دعم و استثمارات لتحقيق رؤيتها في السوق المصرية من مؤسسات مصرية ودولية كبرى مثل أورانج فنتشرز Orange Ventures, لانش أفريكا Launch Africa بلاج أند بلاي Plug & Play وفلك ستارتبس Falak Startups.