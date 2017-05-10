أمان للدفع الإلكترونى تضع خطة متكاملة لاقتحام السوق المحلية

❏ 100 مليون جنيه رأسمال الشركة وزيادته مرهونة بتطور الأعمال ❏ تطبيق على «المحمول» للمساعدة فى إتمام الدفع ❏ تمتلك 10 آلاف ماكينة نقاط بيع.. وخطة لزيادتها إلى 70 ألفًا خلال 3 سنواتهبة محمدتتأهب شركة «أمان» للدفع الإلكترونى لتنفيذ خطة تكنولوجية متكاملة داخل السوق المحلية، ب

❏ 100 مليون جنيه رأسمال الشركة وزيادته مرهونة بتطور الأعمال

❏ تطبيق على «المحمول» للمساعدة فى إتمام الدفع

❏ تمتلك 10 آلاف ماكينة نقاط بيع.. وخطة لزيادتها إلى 70 ألفًا خلال 3 سنوات



هبة محمد تتأهب شركة «أمان» للدفع الإلكترونى لتنفيذ خطة تكنولوجية متكاملة داخل السوق المحلية، بهدف نشر آليات الشمول المالى ووصول الخدمات المالية لجميع المواطنين، خاصة غير المتعاملين مع البنوك. وقال أحمد كمال، رئيس قسم تطوير الأعمال والعلاقات الخارجية بالشركة – فى تصريحات لـ«المال» – إن شركته تستهدف جذب جميع المواطنين للاستفادة من الخدمات المالية الإلكترونية، لاسيما أن نحو %14 فقط من السكان يتم خدمتهم من جانب البنوك، لافتا إلى أن أهم ما يميز «أمان» هو تدشين بنية تحتية قوية تواكب جميع التطورات التى تتطلبها الفترة الراهنة، خاصةً بعد اهتمام الدولة وعدد من الجهات المعنية بنشر آليات الشمول المالى. وأضاف أن «أمان» تمتلك 10 آلاف ماكينة نقطة بيع، وتستهدف زيادتها إلى 70 ألفا خلال ثلاث سنوات، عبر التركيز على بعض المناطق والمحافظات البعيدة التى تفتقد إلى آليات الدفع الإلكترونى. ولفت إلى أن شركته توفر عددا من الخدمات، منها دفع فواتير الهاتف المحمول، الخط الثابت، الإنترنت، القدرة على التبرع للجهات الخيرية، بجانب دفع فواتير بعض الخدمات الحكومية منها تكلفة الغاز الطبيعى. وقال إن البنية التكنولوجية تمكن الشركة من إضافة خدمات مبتكرة، منها ربط النظام الإلكترونى للماكينات بمحافظ الهاتف المحمول، والذى من المتوقع تدشينه العام الجارى، موضحا أنه جار التفاوض مع عدد من البنوك التى تتيح المنتج، ليتمكن العميل من إيداع أو سحب أو تحويل أموال عبر ماكينات الشركة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية. وتابع: فى الوقت الحالى سيقتصر ربط محفظة الهاتف بماكينات شبكة التجار التى ستتعاقد معهم «أمان»، لكنه من الوارد فى الفترات المقبلة أن يتم ربط جميع الماكينات والشركات بشبكة ربط متكاملة، تمكن العميل من إيداع الأموال عبر «أمان» وسحبها من أى ماكينة أخرى. وفضل «كمال» عدم التطرق إلى عدد البنوك التى يتم التفاوض معها أو هويتها، لكنه أشار إلى أنه سيتم البدء بتجربة الخدمة مع عدد محدود منها لضمان نجاح التجربة، مشيرا إلى أنه يتم أيضا التنسيق مع بعض اللاعبين بالمنظومة منهم مؤسستى «فيزا» و«ماستركارد». وأضاف أن بعض الماكينات يتيح خاصية الدفع النقدى، وبعضها يسمح بالسداد عبر بطاقات الدفع، فيما البعض الآخر يتيح الخاصيتين معا، موضحاً أنه من الوارد أن يتم الاقتصار على تدشين ماكينات تسمح بالدفع عبر البطاقات أو الهاتف المحمول فقط خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع رفع توعية المواطنين بأدوات الدفع الإلكترونية المختلفة، والقضاء على المدفوعات النقدية. وقال إن الخطة طويلة الأمد تركز على القضاء على الكاش وتحويل المجتمع إلى غير نقدى بصورة تدريجية، عبر عدة آليات تنتهجها الشركة، لافتا إلى بعض الخدمات الجديدة التى سيتم إتاحتها خلال العام الجارى، ومنها تطبيق على الهاتف المحمول أو أجهزة الحاسب الآلى. وأشار إلى أن هذا التطبيق «Mobile Application» سيساعد التجار على الاستغناء عن ماكينات الدفع التقليدية من خلال إدخال رقم بطاقة الدفع على التطبيق أو استلام تكلفة السلع والخدمات بصورة نقدية، متوقعا أن يحدث التطبيق الإلكترونى طفرة فى المدفوعات الإلكترونية. ودعا إلى التعاون مع بعض الجهات الحكومية لدفع تكلفة خدمتها، ضاربا المثال بإتاحة دفع فاتورة الغاز الطبيعى أو تسجيل قراءة العداد، مشيرا إلى استعداد الشركة لزيادة رأسمالها البالغ 100 مليون جنيه فى الوقت الراهن، حال ارتفاع الطلب وزيادة حجم أعمالها بما يتطلب ذلك. وأضاف أن الشركة تتيح تيسيرات متعددة للتجار حتى تزداد عدد الماكينات على فى مناطق متعددة، لافتا إلى منتج متميز دشنته «أمان» يتعلق بالجمعيات الأهلية ذات الهدف التنموى، ويتيح قائمة ببيانات الحالات المتبرع لها بحيث يسمح للمواطن بمتابعة قيمة تبرعاته بعد إتمامها. وأوضح أن «أمان» تستفيد من تبعيتها لمجموعة «راية» القابضة، إذ سيتم الربط بين «أمان» للمدفوعات الإلكترونية و«أمان» للخدمات المالية، إذ تتيح الأخيرة التواصل مع شرائح لا تتعامل معها البنوك، عبر تخصصها فى شراء السلع وبيعها بالتقسيط للأفراد. وأشار إلى أنه سيتم سداد قيمة الأقساط الشهرية، عبر «أمان» للمدفوعات الإلكترونية، لاسيما أن «أمان» للخدمات المالية تمتلك 25 فرعا، وتستهدف زيادتها إلى 100 بنهاية عام 2017. ولفت إلى أن إضافة نشاط جديد «أمان» للخدمات المالية يعتبر أمرا واردا إذ تقتصر حاليا على شراء سلع معمرة للأفراد، لكنها قد تدرس شراء سلع ومنتجات لخدمة مشروعات اقتصادية. تأسست «أمان» لخدمات الدفع الإلكترونى عام 2016 لتكون أحدث شركة لتقديم خدمات الدفع الإلكترونى فى مصر، والأكثر إنتشارا بأعلى تكنولوجيا عالمية، وهى أحدث شركات «راية» القابضة التى تعد من أكبر المجموعات الاقتصادية فى الشرق الأوسط، وتتنوع أنشطتها فى مجالات تكنولوچيا المعلومات والمبانى الذكية ومراكز الاتصالات، والأجهزة الإلكترونية والصناعات الغذائية والنقل وصناعات إعادة التدوير. وتعتمد «أمان» على «راية» التى تمتلك خبرات هائلة بالسوق المصرية، خاصة فى مجال توفير حلول الدفع الإلكترونى، إذ أسست «راية» شركة «E-Finance « المتخصصة فى تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، وشركة «فورى» لخدمات الدفع الإلكترونى.