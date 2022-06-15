«أمان للتمويل متناهي الصغر» تستهدف جمع 25 مليون جنيه لصندوقها النقدي «أمان يوم بيوم»

كشف المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة امان للخدمات المالية أن المجموعة تستهدف جمع 25 مليون جنيه، لبدء نشاط صندوق النقدي الأول “أمان يوم بيوم”.

وأضاف ردا على سؤال المال في المؤتمر الصحفي المعقد حاليا لإطلاق صندوق امان يوم بيوم، ان القانون يسمح فقط بتأسيس الصندوق تحت شركات التمويل متناهي للصغر، وليس للتمويل الاستهلاكي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، ان الشركة تستهدف الوصول إلى 20 الف عميل في بداية انطلاق الصندوق، على أمل ان يتضاعف حجم الصندوق من ال 25 مليون جنيه لاحقا.

وكشفت غادة القاضي، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة برايم القابضة، ان الصندوق صُنف تحت فئة الصناديق النقدية، إذ سيستثمر في اذون الخزانة والسندات الحكومية.

وأضافت ان قيمة الوثيقة الاسمية تقدر بـ1 جنيه، فيما يبلغ الحد الأدنى للمشاركة في الاكتتاب نحو 500 جنيه للشخص الواحد.