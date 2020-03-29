«أمان للتمويل متناهي الصغر» تؤجل أقساط عملائها لمدة شهر

الشركة وضعت شروطاً لمبادرتها أولها أن تكون للعملاء المنتظمين فى السداد

قررت شركة أمان للتمويل متناهي الصغر تأجيل أقساط عملائها لمدة شهر واحد فقط، فى ظل ارتباك الأوضاع الاقتصادية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال حازم مغازي، الرئيس التنفيذى بشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، إنها قررت تأجيل أقساط شهر أبريل تسهيلاً على العملاء.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن أمان تعد الأولى على صعيد جميع الشركات العاملة بمجال التمويل متناهى الصغر التى قامت بتلك الخطوة، ولا يوجد قرار رسمى يلزمها بالتأجيل.

وأضاف أنه سيتم دراسة الموقف نهاية أبريل، وحال استمرت التأثيرات السلبية لكورونا فإن الشركة ستجدد خطوة تأجيل تحصيل الأقساط لعدة شهور آخرى.

ولفت إلى أن الشركة وضعت شروطاً لمبادرتها، أولها أن تكون للعملاء المنتظمين فى السداد، موضحًا أن عدد عملاء أمان يبلغ حالياً 70 ألف عميل، %99 منهم منتظمين فى السداد.

وأشار إلى أن الشرط الثانى يتمثل فى رغبة العميل ذاته فى التأجيل وتقدمه بطلب، مؤكدا أنه لن يتم تحميله أى غرامات.

تأسست «أمان للتمويل المتناهى الصغر» فى عام 2018 كأحد أذرع شركة أمان للخدمات المالية، لتوفير خدمات أسهل للفئات النشطة اقتصادياً، وغير المتاح لها الخدمات المالية المناسبة لطبيعة تلك الفئات.

يذكر أن «أمان» ضخت 250 مليون جنيه فى نشاط التمويل الاستهلاكى حتى النصف الأول من العام الماضى 2019.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية ألزمت شركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، بتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية لعملائها، سواء كانوا مؤسسات أو أفراداً لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار بتاريخ 18 مارس الجارى.