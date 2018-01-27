أمان للتمويل تبدأ نشاطها في النصف الثاني من 2018

منى عبدالباريقال مسؤول بشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، التابعة لشركة راية القابضة، إن الشركة يتوقع أن تبدأ نشاطها في النصف الثاني من العام الحالي، بعد الحصول على الرخصة النهائية لممارسة النشاط.وأشار المسؤول في تصريحات خاصة لـ "المال" إلى أن الشركة تضع خطة خمسية تستهدف من خلالها الفوز بحصة

منى عبدالباري



قال مسؤول بشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، التابعة لشركة راية القابضة، إن الشركة يتوقع أن تبدأ نشاطها في النصف الثاني من العام الحالي، بعد الحصول على الرخصة النهائية لممارسة النشاط.

وأشار المسؤول في تصريحات خاصة لـ “المال” إلى أن الشركة تضع خطة خمسية تستهدف من خلالها الفوز بحصة سوقية 25%، والوصول بعدد الأفرع 150 فرعا، في نحو 18 محافظة، بينما من المقرر أن تبدأ العمل بـ 55 فرع.

وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، إن هناك خطوات بسيطة تفصل شركته عن الحصول على الرخصة النهائية تتعلق بالانتهاء من الهيكل الإداري، والنظام الإلكتروني الخاص بالعمل.

وكانت “أمان” أعلنت الأسبوع الماضي حصولها على الرخصة المؤقتة لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.

وتعد شركة راية القابضة، مدرجة بالبورصة المصرية برأسمال بلغ حوالي 504.6 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، وتتنوع استثماراتها لتضم عددا كبيرا من الشركات بمجال الدفع الإلكتروني والتجزئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعتزم اقتحام قطاع الخدمات المالية غير المصرفية عبر شركتها التابعة “أمان” للخدمات المالية، كما تمتلك شركة تابعة في قطاع التأجير التمويلي.

وتوقع المسؤول نمو عدد عملاء التمويل متناهي الصغر العام الحالي بنسبة 20%، بدعم من التراجع المرجح لسعر الفائدة، وفي ظل الفرص التي يتمتع بها القطاع في ظل قاعدة عملاء نحو 2.5 مليون عميل حاليا، مقارنة بقاعدة العملاء المستهدفة 16 مليون عميل.