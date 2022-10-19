«أمان للتمويل الاستهلاكى» تصدر سندات توريق بـ 600 مليون جنيه

كشف حسام حسين، رئيس القطاع المالى بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، المالكة لـ %76 من شركة أمان القابضة، أن الأخيرة تعتزم إصدار سندات توريق لصالح تابعتها للتمويل للاستهلاكى بقيمة 600 مليون جنيه.

وقال حسين فى تصريحات لـ”المال” إن الإصدار المحتمل سينفذ خلال شهر، موضحا أن شركة أمان للتوريق المؤسسة حديثا ستتولى تلك العملية كأول مزاولة لنشاطها، عقب الحصول على جميع الموافقات وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن محفظة نشاط التمويل الاستهلاكى سجلت نحو 2.1 مليار جنيه، مشيرا إلى أن التوريق بهدف تمويل عمليات الشركة فى الفترة المقبلة.

وأكد حسين أن «أمان للتمويل متناهى الصغر» ليست بحاجة إلى إصدار سندات توريق خلال الفترة الراهنة، فى ظل قوة مركزها المالى وقدرتها فى الحصول على تسهيلات ائتمانية تمول مشروعاتها.

وعن طرح شركة أمان القابضة فى البورصة، قال حسين إن هذا القرار يرتبط بتحسن ظروف السوق وارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا المالية، خاصة عقب الانخفاض الكبير فى أسعار الأسهم المدرجة فى الأسواق العالمية والمحلية.

وبلغت محفظة التمويلات الإجمالية لـ”أمان القابضة” بما فيها أنشطة التمويل الاستهلاكى والتمويل متناهى الصغر نحو 3.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2022.

وتضم محفظة «أمان القابضة» 5 أنشطة قائمة، وهى أمان لخدمات الدفع الإلكترونى، وأمان للخدمات المالية، وأمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إضافة إلى «أمان للتمويل الاستهلاكى» و«أمان للتوريق».