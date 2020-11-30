«أمان» لحلول المدفوعات تتلقى طلبات من 30.5 ألف تاجر للانضمام لمبادرة «المركزي»

تلقت شركة أمان لحلول المدفوعات الإلكترونية المملوكة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية طلبات من 30 ألفًا و500 تاجر للانضمام إلى مبادرة البنك المركزى لنشر 100 ألف نقطة بيع (POS) على مستوى الجمهورية بنهاية العام الحالي.

قال محمد وهبي، الرئيس التنفيذى للشركة، إن أزمة كورونا أسهمت فى نمو عمليات الشركة بنسبة تراوحت من 35 إلى %40 خاصة فى شحن المحافظ المالية الإلكترونية التى شهدت نموًا بمعدل 4 أضعاف مقارنة بما قبل الوباء.

منوهًا أن مدينتى القاهرة والجيزة تستحوذان على %34 من حجم نشاط الشركة، التى تستهدف التركيز بقوة على مدن الدلتا والصعيد. محمد وهبي، الرئيس التنفيذى لشركة أمان لحلول المدفوعات الإلكترونية

وأوضح وهبى لـ«المال» أن شركته تستهدف الوصول إلى 100 ألف نقطة بيع قبل أواخر ديسمبر المقبل، وتأتى حاليًا فى المركز الثانى من حيث حجم المتحصلات الإلكترونية.

وألمح إلى أن الجائحة تسبب فى زيادة الأعباء التشغيلية على الشركة، وضمان استمرار تقديم الخدمة للعملاء، خاصة خلال ذورة الانتشار فى مارس، واتجاه البنوك نحو تقليص عدد ساعات العمل، إلا أن أمان تمكنت من استغلال شبكة منافذ شقيقتها أمان للخدمات المالية فى تحصيل ونقل الأموال من المندوبين

من جانبه، أضاف حازم مغازي، الرئيس التنفيذى لشركة أمان للخدمات المالية، أن مجموعة أمان القابضة تستهدف المساهمة فى تحقيق خطة الدولة نحو الشمول المالي، عبر طرح حلول للتمويل متناهى الصغر والتقسيط والدفع الإلكتروني، مبينًا أن الشركة لديها حاليًا نحو 250 فرعًا، أكثرها خارج نطاق مدينة القاهرة الكبرى. حازم مغازي، الرئيس التنفيذى لشركة أمان للخدمات المالية

ولفت مغازى إلى أن %80 من عملاء أمان للخدمات المالية لا يمتلكون حسابات بنكية وبحاجة لشراء منتجات بالتقسيط، مشيرًا إلى أن الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية يمثلان النصيب الأكبر من مبيعات التقسيط حتى الآن، ومع مرور الوقت وتغير الاحتياجات ظهرت الحاجة أيضًا لتمويل شراء الأثاث والعمليات الطبية، إذ تقوم الشركة حاليًا بتمويل 100 عملية طبية شهريًا، ومنها عمليات التجميل والأسنان عبر عقد شراكات متخصصة مثل شركة» سلامتك» لخدمات الرعاية الصحية.

وكشف أن أمان للخدمات المالية بصدد طرح منتج جديد يتمثل فى تمويل مصروفات المدارس والجامعات الخاصة خلال شهر من الآن، كما انتهت الشركة أيضًا من إصدار 3 إلى 4 كروت مسبق الدفع يتيح للعملاء شراء احتياجاتهم بحد أقصى 100 ألف جنيه، ومن المتوقع تفعيل تلك المنظومة التى تتضمن أيضًا تطوير تطبيق ذكى على أجهزة المحمول خلال يناير المقبل.

وقدر حجم محفظة أمان للخدمات المالية بعد عمليات التوريق الأخيرة بنحو 500 مليون جنيه، منوهًا بأن خطة الشركة خلال العام المقبل تتضمن زيادة الخدمات المقدمة وعدد شركاء العمل أكثر من إضافة فروع جديدة.

وتدير راية القابضة محفظة استثمارات متنوعة عبر 10 شركات تابعة، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد مراكز البيانات والاتصالات والمبانى الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والنقل البرى وإعادة تدوير البلاستيك ووسائل الدفع الإلكترونى.

وتأسست المجموعة خلال عام 1990، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ عام 2005، وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى مصر والسعودية والإمارات وبولندا ونيجيريا وتنزانيا. المال – خاص