أمان جروب تستهدف مبيعات بـ 4 ملايين دولار سنوياً‎

المال – خاص اختارت شركة "Uniview" العاملة في مجال أنظمة الحماية والأمن، التي تحتل مركزًا متقدمًا في كل دول العالم، شركة "أمان جروب" الشركة المصرية المتخصصة في أنظمة التأمين وكاميرات المراقبة والحلول المتكاملة، وكيلًا حصريًا لمنتجاتها في السوق المصرية. وأعرب…

المال – خاص

اختارت شركة “Uniview” العاملة في مجال أنظمة الحماية والأمن، التي تحتل مركزًا متقدمًا في كل دول العالم، شركة “أمان جروب” الشركة المصرية المتخصصة في أنظمة التأمين وكاميرات المراقبة والحلول المتكاملة، وكيلًا حصريًا لمنتجاتها في السوق المصرية.

وأعرب عمرو طه، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان جروب، عن بالغ سعادته بالتعاون مع شركة في حجم Uniview، التي تمتلك خبرة واسعة في أنظمة المراقبة والتأمين، مشيراً إلى أنها تم تأسيسها خلال الربع الأخير من عام 2017 لتنطلق أعمالها خلال العام 2018، وتستهدف تحقيق حجم مبيعات سنوي يبلغ 4 ملايين دولار، وتتجه أمان جروب إلى توزيع منتجات Uniview في سلاسل المحلات الكبرى، والبيع المباشر بالتجزئة من خلال مواقع التجارة الإلكترونية.

وأضاف أنه تم تعيين 30 مهندساً ومتخصصاً وفنيًا في الشركة -التي تتخذ من ضاحية مدينة نصر مقرًا لعملياتها- وتستهدف عدة قطاعات رئيسية أبرزها القطاع الحكومي وقطاع المشروعات والفنادق والسياحة، بالإضافة إلى المشروعات القومية العملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية التي تستهدفها الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الشركة قد حصلت على توكيلات رئيسية لشركات كبرى تعمل في مجال كاميرات المراقبة والشبكات والأنظمة الأمنية المتكاملة، وتضم قائمة الشركات التي تعمل معها أمان جروب كل من Uniview ، TVT ، Btech ، وDespa المتخصصة فى أنظمة الصوتيات.

وقال إن الشركة تستهدف تحديث المنظومة الأمنية في السوق المصرية، ومحاربة الإرهاب من خلال رصد الجريمة قبل وقوعها من خلال الاعتماد على أفضل الوسائل والطرق التكنولوجية في أنظمة الحماية والأمن.

وأكد الرئيس الإقليمي لشركة Uniview على التعاون الوثيق بين شركته وبين أمان جروب، مشيراً إلى أن “يوني فيو” تعد من الشركات الرائدة في مجال كاميرات المراقبة التي تعمل بتقينات بروتوكولات الإنترنت IP، وخلال عام 2016 احتلت Uniview المركز السابع على مستوى العالم، وتبيع منتجاتها في أكثر من 100 دولة حول العالم، بفضل تقنياتها المتقدمة وتركيزها على البحوث والتطوير للكاميرات الخاصة بالمراقبة وأجهزة التسجيل والبرامج الخاصة بالتحكم.

وأوضح أن السوق المصرية تعد من أهم الأسواق للشركة في منطقة الشرق الأوسط لذلك اختارت شركة أمان جر وب كوكيل حصري لمنتجاتها فيه، وتتوقع الشركة أن تستحوذ أمان جروب على حصة سوقية تصل إلى 30% في وقت قريب.