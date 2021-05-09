«أمان جروب» تستهدف التحول لأكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية فى مصر

تستهدف شركة أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية التابعة لمجموعة «راية القابضة»، أن تصبح أكبر مقدم خدمة فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من عملية دخول البنك الأهلى المصرى لهيكل ملكيتها.

يُذكر أن راية القابضة أعلنت فى إفصاح لإدارة البورصة المصرية فى نهاية أبريل الماضى، عن تنفيذ البنك الأهلى المصرى عرض الاستحواذ على حصة تبلغ %24 فى شركة أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية بقيمة إجمالية قدرها 480 مليون جنيه.

تعتزم زيادة رأسمالها 240 مليون جنيه ليصل إلى 615 مليونا

وكشف أحمد نورالدين، رئيس قطاع التمويل والاستثمار فى شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة رأسمال شركة أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية بنحو 240 مليون جنيه، ليصل إجمالى رأس المال عقب الزيادة المحتملة إلى 615 مليونا، فى سبيل سعيها لأن تصبح أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية فى السوق المحلية.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن كل من الشريكين «راية القابضة» و«البنك الأهلى المصرى» سيشاركان فى الزيادة المحتملة لرأسمال «أمان جروب» كل بحصته، لافتًا إلى أن رأسمال الشركة الحالى يقدر بنحو 375 مليون جنيه.

وأوضح أنه من المخطط أن يتم توجيه حصيلة زيادة رأسمال «أمان جروب» فى شركات الأخيرة التابعة وهى «أمان للدفع الإلكترونى» و«أمان للتمويل متناهى الصغر» و« أمان للخدمات المالية –التمويل الاستهلاكى».

وعن صفقة بيع حصة «راية القابضة» بشركة أسطول للنقل، أكد «نورالدين» أن الاتفاق تم على بيع حصة «راية القابضة» والبالغة %62 لصالح شركة « باراديم لوجيستكس المحدودة» بقيمة 266.5 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المهلة الزمنية المحددة لتنفيذ صفقة بيع حصة «راية» فى «أسطول» تقدر بنحو عام لتنتهى فى 31 مارس 2022، لافتًا إلى أنه سيتم مناقشة سبل استغلال متحصلات بيع حصة «راية القابضة» فى شركة «أسطول» على مجلس إدارة الشركة خلال الفترة المقبلة.

وتعتزم شركة «راية القابضة» للاستثمارات المالية، تنفيذ طرح إصدار جديد من سندات توريق بقيمة 590 مليون جنيه، خلال شهر مايو الجارى، بتغطية من بنكى «الأهلى المصرى» و«التجارى الدولي CIB».

وأظهرت القوائم المالية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، تراجع الخسائر خلال 2020 بنسبة %46.3 على أساس سنوى، وقالت الشركة إنها حققت 45.68 مليون جنيه خسائر خلال 2020، مقابل 85.1 مليون خسائر خلال 2019.

وتدير راية القابضة محفظة استثمارات متنوعة عبر 10 شركات تابعة، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد مراكز البيانات والاتصالات والمبانى الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والنقل البرى وإعادة تدوير البلاستيك ووسائل الدفع الإلكترونى، وتأسست «راية» عام 1990 وأدرجت فى البورصة المصرية منذ 2005 وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى مصر والسعودية والإمارات وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.