بورصة وشركات

«أمان» تمول 220 الف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3 مليارات جنيه

امان تتيح السداد الإلكتروني لعملاء التمويل متناهي الصغر عبر 100 الف ماكينة
أحمد علي 1:29 م, الأربعاء, 23 يونيو 21 1:29 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

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كشف أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، أن شركته نجحت في تمويل نحو 220 ألف مشروع متناهي الصغر منذ بداية عملها من 3 سنوات ماضية.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليا للكشف عن تطورات شركات أمان جروب، أن إجمالي التمويلات متناهية الصغر خلال ال 3 سنوات، بلغت نحو 3 مليارات جنيه،منها 1.1 مليار جنيه محفظة تمويلات نشطة.

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وأوضح الخطيب، أن امان للتمويل متناهي الصغر اتاحت لعملائها إمكانية السداد الالكتروني لاقساط القروض عبر ماكينات امان للدفع الالكتروني البالغ عددها نحو 100 ألف ماكينة على مستوى الجمهورية.

وتمتلك راية القابضة نحو 76 ٪من اسهم شركة امان جروب بالإضافة الي 24 ٪مملوكة للبنك الأهلي المصري.

وتدير راية القابضة محفظة استثمارات متنوعة عبر 10 شركات تابعة، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد مراكز البيانات والاتصالات والمبانى الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والنقل البرى وإعادة تدوير البلاستيك ووسائل الدفع الإلكترونى.

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وتأسست الشركة عام 1990 وأدرجت فى البورصة المصرية منذ 2005 وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى مصر والسعودية والإمارات وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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