أمان تفاوض 4 بنوك محلية لاقتراض 481 مليون جنيه

محمود جمال وأحمد على تستعد شركة «أمان» للتمويل متناهى الصغر، المملوكة لمجموعة «راية» القابضة للاستثمارات المالية، للتفاوض مع 4 بنوك محلية لاقتراض 481 مليون جنيه، لتمويل مشروعات متناهية الصغر بداية من العام المقبل. وكشف حازم مغازى، الرئيس التنفيذى للشركة…

محمود جمال وأحمد على



تستعد شركة «أمان» للتمويل متناهى الصغر، المملوكة لمجموعة «راية» القابضة للاستثمارات المالية، للتفاوض مع 4 بنوك محلية لاقتراض 481 مليون جنيه، لتمويل مشروعات متناهية الصغر بداية من العام المقبل.

وكشف حازم مغازى، الرئيس التنفيذى للشركة أنها تخطط لزيادة حجم القروض الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر إلى 481 مليون جنيه، فى عام 2019، مضيفا أنها تتفاوض مع 4 بنوك محلية رفض الأفصاح عنها لتدبير التمويلات المستهدفة، ورجح توقيع العقود معها خلال أسابيع.

وأوضح – فى تصريحات لـ «المال» – أن «أمان» ستضخ هذا العام تحويلات بقيمة 81 مليون جنيه بعدما حصلت على أول رخصة للتمويل عقب إقرار قانون التمويل متناهى الصغر.

وأكد أن شركته تعتزم زيادة رأسمالها إلى50 مليون جنيه خلال عام من تاريخ التشغيل، موضحًا أن الزيادة المحتملة، سيتم تمويلها من موارد المساهم الرئيسى «راية القابضة».

وأشار مغازى إلى أن «أمان» ستزيد عدد فروعها إلى 30 فرعاً بنهاية العام الجارى، وستضيف 25 فرعا جديدا فى عام 2019 ضمن خطتها التوسعية فى السوق المحلية.

يذكر أن «راية» القابضة أعلنت فى مارس 2017 عن تأسيس شركة «أمان للخدمات المالية» بهدف تقديم خدمات مالية بالتعاون مع شركة «أمان للمدفوعات الإلكترونية»، وقطاع البنوك، لإتاحة إمكانية الوصول للمواطنين غير القادرين على الحصول على الخدمات البنكية التقليدية، وتسعى المجموعة إلى استغلال الفرص الواعدة فى القطاع المالى غير المصرفى، فلا سيما بعد صدور قانون منظم للنشاط.

وتعمل فى السوق المحلية 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط، هى «ريفى»، و«تنمية»، و«تساهيل».

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويلاً يستفيد منها المواطنون، الذين يسعون إلى إقامة مشروعات تجارية، أوحرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.