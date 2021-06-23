بورصة وشركات

«أمان» تفاوض 4 بنوك لتقديم خدمة بنكية بنهاية 2021

أمان تمتلك 220 محل في 23 محافظة
أحمد علي 1:31 م, الأربعاء, 23 يونيو 21 1:31 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

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كشف حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، أن خدمات الشركة لن تقتصر على خدمات التمويل الاستهلاكي -التقسيط- والدفع الإلكتروني فقط، إذ تخطط لإضافة نشاط الخدمة البنكية في نهاية العام الجاري.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليا للكشف عن تطورات شركات أمان جروب، أن الشركة تتفاوض مع 3 – 4 بنوك، للوصول إلى اتفاق معهم بشأن تقديم خدمات بنكية من خلال محلات أمان للخدمات المالية.

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وأوضح مغازي، أن عدد محلات أمان قد بلغ نحو 220 محل على مستوى 23 محافظة، مشيرا إلى أن الشركة لا تعتزم زيادة عدد الفروع خلال الفترة الراهنة.

وتمتلك راية القابضة نحو 76٪ من اسهم شركة امان جروب بالإضافة الي 24٪ مملوكة للبنك الأهلي المصري.

وتدير راية القابضة محفظة استثمارات متنوعة عبر 10 شركات تابعة، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد مراكز البيانات والاتصالات والمبانى الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والنقل البرى وإعادة تدوير البلاستيك ووسائل الدفع الإلكترونى.

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وتأسست الشركة عام 1990 وأدرجت فى البورصة المصرية منذ 2005 وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى مصر والسعودية والإمارات وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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