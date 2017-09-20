أمان تفاوض القابضة للمياه لتحصيل الفواتير إلكترونيا

محمود جمال:تفاوض «أمان» لحلول المدفوعات الإلكترونية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لتحصيل فواتير عملائها إلكترونيا بداية العام المقبل.وقال أحمد كمال، رئيس قطاع تطوير الأعمال والعلاقات الخارجية بالشركة، إن عدد منافذ الخدمة المملوكة للشركة على مستوى الجمهورية، يصل حاليا إلى 1

محمود جمال:

تفاوض «أمان» لحلول المدفوعات الإلكترونية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لتحصيل فواتير عملائها إلكترونيا بداية العام المقبل.

وقال أحمد كمال، رئيس قطاع تطوير الأعمال والعلاقات الخارجية بالشركة، إن عدد منافذ الخدمة المملوكة للشركة على مستوى الجمهورية، يصل حاليا إلى 12 ألف منفذ (نقطة بيع)، وتستهدف زيادتها خلال ثلاث سنوات إلى 70 ألفا، كما تمتلك أيضا 60 محلا يحمل علامتها التجارية أواخر سبتمبر الجارى.

وأوضح لـ«المال» أن «أمان» بصدد تفعيل خدمة تحصيل فواتير عملاء الغاز الطبيعى، بالتعاون مع شركة «بترويد» خلال شهر، لافتا إلى أنها تتيح حاليا سداد خدمات الاتصالات والكهرباء والغاز الطبيعى عبر شبكتها.

وكشف عن إجراء مباحثات مع 2 – 3 بنوك لإطلاق خدمة خدمات الدفع عبر المحمول لـ«E-WALLET» بالسوق المحلية مطلع 2018.

و«mobile wallet»، هو حساب بنكى مرتبط برقم محمول العميل يتيح له سداد قيمة الفواتير، وتوفر «فورى» نفس الخدمة مع عدة بنوك، أبرزها الأهلى، ومصر، والتجارى الدولى، والإسكندرية، وبلوم، وقطر الوطنىQNB، وكريدى أجريكول، وأبوظبى الإسلامى «ADIB».

تأسست «أمان» فى يونيو 2016، برأسمال 100 مليون جنيه، وهى مملوكة بالكامل لمجموعة “راية” القابضة للاستثمارات المالية، وبدأت العمل فى نوفمبر من نفس العام.

وتضم السوق المصرية شركات أخرى تعمل فى خدمات الدفع الإلكترونى، أبرزها «فورى»، وهى الأولى من حيث عدد نقاط البيع والخدمات، تليها «bee» السنغافورية، و«مصارى».

وأكد «كمال» أن الدولة بدأت تتخذ إجراءات قوية فى سبيل تطبيق إستراتيجية الشمول المالى، بالتنسيق مع البنوك وشركات خدمات الدفع الإلكترونى، ومنها مؤتمر الشمول المالى فى مدينة شرم الشيخ، مما يؤكد مساعيها نحو تيسير حياة المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وأقيم منذ أيام مؤتمر الشمول المالى بمشاركة مصرية وعالمية، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، ومحافظى البنوك المركزية الأعضاء فى التحالف الدولى للشمول المالى، وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وممثلى المؤسسات المالية العالمية.