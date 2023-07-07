«أمان» تطرح عبوات غذائية بالمناطق الحضارية بتخفيضات 50% (فيديو)

طرحت منظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية سلع ذات جودة عالية للمواطنين في المناطق الحضارية الجديدة، والمناطق الأكثر احتياجًا بنسبة تخفيضات تصل إلى 50 %.

ونشرت وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” مشاهد من تجهيز وتوفير وتوزيع السلع على المواطنين، وعمليات الشراء التي تمت منهم.

وأشاد المواطنون بأسعار السلع التي أتاحتها وزارة الداخلية، مؤكدين أنها أقل كثيرًا من مثيلاتها في الأسواق، وبجودة مرتفعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وتنفيذًا توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.