أمان تضيف فرعاً جديداً للسمسرة

المال ـ خاصتسعى شركة أمان لتداول الأوراق المالية لافتتاح فرع جديد بمنطقة التجمع الخامس لتعزيز الانتشار فى السوق المحلية وجذب مزيد من العملاء، كما تخطط لاجراء جولات ترويجية فى الخليج لاستقطاب محافظ وصناديق للاستثمار بالأسهم المقيدة محلياً.وقال عماد الدين عباس، العضو المنتدب لشركة أمان لتداول الاو

المال ـ خاص

تسعى شركة أمان لتداول الأوراق المالية لافتتاح فرع جديد بمنطقة التجمع الخامس لتعزيز الانتشار فى السوق المحلية وجذب مزيد من العملاء، كما تخطط لاجراء جولات ترويجية فى الخليج لاستقطاب محافظ وصناديق للاستثمار بالأسهم المقيدة محلياً.

وقال عماد الدين عباس، العضو المنتدب لشركة أمان لتداول الاوراق المالية، إن رأسمال أمان يبلغ حالياً 15 مليون جنيه، وتملك 7 فروع فى السوق المحلية، وتقدمت مؤخراً للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها لإنشاء فرع جديد فى منطقة التجمع الخامس، فى اطار خطتها لتعزيز الانتشار وجذب مزيد من العملاء.

ويشير الموقع الإلكترونى للشركة لامتلاكها 7 فروع فى مناطق المنصورة وبورسعيد والأقصر ونجع حمادى وجرجا، وسوهاج والقاهرة.

وتوقع عباس فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن يشهد العام الحالى رواجاً لمعدلات التداول فى البورصة، فى ظل اقتراب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بالتزامن مع نجاح آخر طرحين فى العام الماضى لشركتى ابن سينا فارما والتوفيق للتأجير التمويلى، لافتاً إلى أن أمان ترغب فى استغلال هذا التحسن من خلال تقديم مزيد من الخدمات والتوسع.

وأكد أن الشركة تملك جميع آليات التداول المطبقة فى سوق الأوراق المالية، كما أنها مستعدة مالياً لبدء تطبيق آلية الشورت سيلنج فى حال إقرارها من الجهات الرقابية والتنظيمية للسوق، كما أنها ستركز خلال العام الحالى على التسويق وجذب العملاء عبر التداول الإلكترونى.

وأشار الى أن الشركة تقدم خدمات الشراء الهامشى من خلال السيولة الذاتية المتاحة بالشركة وعبر تمويلات المساهمين، ومن المحتمل اللجوء للاقتراض البنكى لتعزيز الملاءة المالية لهذه الآلية المهمة والتى تزيد إيرادات الشركة وتجذب العملاء.

ولفت إلى تركيز شركته بشكل رئيسى على تعاملات المستثمرين الأفراد فى البورصة باعتبارهم الشريحة الأكثر نشاطاً مؤخراً، مشيرأ فى الوقت نفسه لرغبة الشركة فى تعزيز تعاملات المؤسسات مستقبلاً من خلال الترويج.

وتابع: سنجرى خلال العام الحالى جولات ترويجية لجذب عملاء خليجيين وصناديق من ذوى الملاءة المالية التى تدور قرب 15 إلى 20 مليون دولار للاستثمار فى السوق المصرية اعقاب تحرير سعر الصرف وعودة النشاط للسوق وطرح مزيد من الشركات سواء الحكومية أو الخاصة، وهو ما ظهر فى ارتفاع مشتريات الأجانب.

وتأسست أمان لتداول الاوراق المالية فى عام 1994عبر 3 رجال أعمال منهم جوزيف وديع رئيس مجلس الادارة، وعماد الدين عباس، واحتلت المركز 26 فى الترتيب النهائى لشركات السمسرة وفقاً لتعاملاتهم خلال العام الماضى، بعد تحقيقها قيم تداول وصلت الى 4.338 مليار جنيه، شملت 1.1 مليار ورقة مالية من خلال 216.4 ألف عملية تداول، لتضمن لها تحقيق حصة سوقية %0.7 من اجمالى تعاملات 2017، واحتلت المركز 17 فى تعاملات الأفراد بقيم 4.3 مليار جنيه، وحصة سوقية %1.2.

ويشير موقع أمان الإلكترونى لتعاملها مع العديد من البنوك ومنهم البنك العربى، والأهلى، والوطنى المصرى، وقطر الوطنى الأهلى، والإسكندرية – سان باولو، ومصر إيران للتنمية، والبركة.