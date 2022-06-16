«أمان» تسعى للوصول بحجم صندوقها النقدى «يوم بيوم» إلى 50 مليون جنيه بنهاية 2022

كشف المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذى لشركة أمان للخدمات المالية –التابعة لمجموعة راية القابضة- أن الشركة تسعى للوصول بحجم صندوقها النقدى «أمان يوم بيوم» إلى 50 مليون جنيه بنهاية عام 2022.

مغازي: نستهدف 20 ألف عميل وأنشطة جديدة لاستكمال منظومة التمويل

يُذكر أن «أمان القابضة» أعلنت -أمس الأربعاء- عن إطلاق صندوق «أمان يوم بيوم» النقدى –أول صناديق الاستثمار بالمجموعة- بحجم مبدئى يقدر بنحو 25 مليون جنيه، تحت إدارة قطاع الأصول بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية.

وأضاف «مغازى»، فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش المؤتمر، أن مجموعة «أمان القابضة» تسعى لاستكمال منظومة التمويل بإضافة أنشطة جديدة سيتم الإعلان عنها خلال فترة قصيرة، وذلك تحت راية شركتها التابعة «أمان للتمويل متناهى الصغر»، التى باتت تضم التمويلات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن «أمان» تسعى للوصول بعدد عملائها فى صندوقها النقدى الأول «أمان يوم بيوم»، إلى 20 ألف عميل خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أنها ستستفيد من انتشار شبكة محلاتها وفروعها البالغة 250 محلًا بجانب نقاط الدفع الإلكترونى التابعة للمجموعة التى سجلت 150 ألفًا.

من جهته، كشف أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذى لـ«أمان للتمويل متناهى الصغر»، أن شركته تستهدف تسجيل تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2022، بقيمة 350 مليون جنيه.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش المؤتمر، أن «أمان» استحوذت على حصة من تمويلات السوق تقدر بـ«ثُلث» –رافضًا تحديد القيمة- وذلك بناءً على بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح «الخطيب» أن محفظة التمويلات متناهية الصغر بلغت نحو 1.25 مليار جنيه حتى اللحظة، لافتًا إلى أن الشركة تسعى لتخطى مستوى 2 مليار بنهاية العام الحالى.

وأشار إلى أن صندوق «أمان يوم بيوم» النقدى سيستثمر أمواله فى قنوات آمنة منخفضة المخاطر، موضحًا أن العميل يستطيع فتح حساب فى أى وقت عبر محلات أمان وفروعها المنتشرة على مستوى 24 محافظة.

من جانبها، قالت غادة القاضي، الرئيس التنفيذى لشركة برايم إنفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالى -مدير «أمان يوم بيوم»- إن الصندوق يستثمر أمواله فى أذون الخزانة والسندات الحكومية، لافتة إلى أن القيمة الاسمية للوثيقة تقدر بـ1 جنيه.

وأضافت أن فترة الاكتتاب ستستمر بحد أدنى 5 أيام، وشهرين بحد أقصى، مؤكدة أن «برايم» بالتعاون مع مجموعة «أمان» ستسعى لتطوير الصندوق خلال الفترة المقبلة، لتحقيق هدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء.