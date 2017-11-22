أمان تستهدف 70 ألف منفذ خلال 3 سنوات

سمية كمال تستهدف شركة «أمان» لحلول المدفوعات الإلكترونية، زيادة عدد منافذ تقديم الخدمة على مستوى الجمهورية إلى 70 ألفا خلال ثلاث سنوات، مقارنة بـ 10 آلاف حاليا. وقال حازم مغازى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن عدد عملاء أمان يزيد عن مليونين شهريًا، رغم حداثة نشأتها بالسوق المحلية، و تخطط لل

سمية كمال

تستهدف شركة «أمان» لحلول المدفوعات الإلكترونية، زيادة عدد منافذ تقديم الخدمة على مستوى الجمهورية إلى 70 ألفا خلال ثلاث سنوات، مقارنة بـ 10 آلاف حاليا.

وقال حازم مغازى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن عدد عملاء أمان يزيد عن مليونين شهريًا، رغم حداثة نشأتها بالسوق المحلية، و تخطط للوصول إلى 250 محلا يحمل العلامة التجارية لـ «أمان» قبل نهاية 2017، مقابل 150 نهاية العام الماضى.

وأوضح لـ «المال» أن شركته تتفاوض حاليا مع المصرية للاتصالات، على شحن أرصدة عملاء شبكتها الرابعة للمحمول «we»، ومن المقرر أن توقع اتفاقية تعاون معها قريبا .

يشار إلى أن «المال» انفردت بالكشف عن تحقيق «المصرية» مليون جنيه مبيعات يومية من عمليات شحن أرصدة عملاء «we» عبر شبكات الدفع الإلكترونى الثلاث، وهى «فورى» و«Bee» و«مصارى»، ويصل عدد عملاء «we» حاليا إلى 1.6 مليون.

وأضاف «مغازى» أن «أمان» تتأهب لتنفيذ خطة تكنولوجية متكاملة، بهدف نشر ثقافة الشمول المالى ووصول الخدمات المالية لجميع المواطنين، خاصة غير المتعاملين مع البنوك، موضحا أن شركته تستهدف جذب جميع المواطنين للاستفادة من الخدمات المالية الإلكترونية، لاسيما أن نحو %14 فقط من السكان لديهم حسابات فى البنوك.

وكانت «أمان» قد أعلنت عن نيتها إطلاق خدمة تحصيل أقساط السيارات والدراجات البخارية إلكترونيا، بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية، خلال 3 شهور على الأكثر، بالتعاون مع 3 – 4 معارض سيارات كبري، موضحة أن رسوم الاشتراك بين 50 و200 جنيه، تُسدد مرة واحدة فقط، ويتم تحديد قيمتها حسب مدة القسط، ونوع المركبة.

وتنوى أيضا إطلاق خدمة تحصيل أقساط الرحلات السياحية حول العالم مع 3 شركات هى «بلو سكاي» و«تابولي» و«ترافيكو»، علما بأن مدة تحصيل القسط بالنسبة للرحلات الداخلية عاما، و للخارجية عامين.

وأضاف «مغازى» أن الشركة تقدم حاليا حزمة من الخدمات منها دفع فواتير الهاتف المحمول والخط الأرضى، والتبرع للجهات والمؤسسات الخيرية، ودفع فواتير بعض خدمات المرافق العامة، مثل الغاز الطبيعى، وتتواجد فى القاهرة الكبرى، وتعتزم التوسع فى باقى المحافظات.

«أمان» تأسست فى يونيو 2016، وتساهم مجموعة «راية» القابضة للاستثمارات المالية، بـ 80 % من رأسمالها، وبدأت العمل فى نوفمبر 2016.

وتضم السوق المصرية، شركات أخرى تعمل فى الدفع الإلكترونى، أبرزها «فورى»، وهى الأولى فى عدد نقاط البيع والخدمات، تليها «bee» السنغافورية، و«مصارى» وتقوم «أمان» حالياً بـ200 ألف عملية تحصيل إلكترونى يوميا.